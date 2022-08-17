Elazığ'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD son depremler, Kandilli son dakika deprem 2022

AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Elazığ'da meydana gelen depremin ardından vatandaşlar, Elazığ'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? AFAD son depremler, Kandilli son dakika deprem 2022 konularını araştırıyor. İşte son dakika deprem haberleri ve tüm detaylar...

AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin internet sitelerinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'da deprem oldu. 17 Ağustos 1999 depreminin yıldönümünde Elazığ'da gerçekleşen deprem vatandaşları korkuturken vatandaşlar, son dakika deprem bilgilerini araştırıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle kaydedilen son depremler...

ELAZIĞ'DA DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE, MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

AFAD'ın resmi sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kovancılar olan depremin şiddeti ise 4,0 olarak ölçüldü. Henüz olumsuz bir ihbar alınmadığı bildirilen depremin ardından artçı depremlerin sürüp sürmeyeceği ise merak konusu oldu.

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı veya kısa adıyla AFAD; 29 Mayıs 2009 tarih ve 5902 sayılı kanunun 17 Haziran 2009'da Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla; İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü (SSGM) ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü (TAY) yerine kurulan afet ve acil durum yönetimi kurumudur.

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KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREM 2022

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Boğaziçi Üniversitesine bağlı olarak faaliyet gösteren eğitim kurumudur. Türk bilim tarihinin önemli kurumlarından biri olan Kandilli Rasathanesi, İstanbul'un Anadolu yakasında Üsküdar ilçesinin Kandilli Mahallesi'nde, Boğaz'a bakan bir tepenin üzerinde yer almaktadır.

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