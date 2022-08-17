İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesinden alınan verilere göre, saat 23.16'da merkez üssü Erzurum'un Tekman ilçesinde Richter ölçeliğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.02 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
DEPREM SON DAKİKA: Erzurum'da 3.7 büyüklüğünde deprem!
AFAD'dan deprem açıklaması geldi. AFAD verilerine göre; Erzurum'un Tekman ilçesinde yerin 7.02 kilometre derinliğinde ve 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Yayın Tarihi: 18.08.2022- 00:10