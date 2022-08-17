AFAD'dan deprem açıklaması geldi. AFAD verilerine göre; Erzurum'un Tekman ilçesinde yerin 7.02 kilometre derinliğinde ve 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesinden alınan verilere göre, saat 23.16'da merkez üssü Erzurum'un Tekman ilçesinde Richter ölçeliğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.02 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.