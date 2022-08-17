CANLI ALTIN FİYATLARI - 17 AĞUSTOS DÖVİZ KURLARI NE KADAR? Dolar/Euro/Sterlin kaç TL?

Altın fiyatları ve döviz kurlarındaki ani değişimleri takip etmek isteyen yatırımcı ve vatandaşlar için son durum merak konusu oldu. 17 Ağustos itibarıyla Gram Altın ne kadar? Çeyrek, Yarım ve Tam Altın fiyatlarında son durum ne? Dolar Kaç para oldu? Euro ve Sterlin'in TL değerleri nedir? sorularının cevabını araştıranlar için CANLI altın fiyatları ve döviz kurlarındaki son durum haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 17.08.2022- 12:26