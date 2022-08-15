İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL?

İstanbul ile birlikte birçok ili etkisi altına alan yağışın ardından, hava durumu raporu yayınlandı, milyonlarca vatandaş İstanbul'da havanın nasıl olduğunu araştırmaya koyuldu. 15-22 Ağustos hava durumu nasıl olacağına dair merak edilenler haberimizde...

İstanbul hava durumu haftalık raporu araştırılmaya devam ediyor ve yağışlı havaların kaç gün süreceği merak ediliyor. 15 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla yurdun dört bir yanında etkisini gösteren şiddetli yağışlara dair detaylar sorgulanıyor. İşte 15 Ağustos Pazartesi günü İstanbul, İzmir ve Ankara haftalık hava durumu raporuna dair merak edilenler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait hava durumu raporunu paylaştı.

MARMARA

Parçalı bulutlu, Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinin, Bursa, Balıkesir, Bilecik ve Sakarya ile Kocaeli'nin doğu çevreleri, İstanbul Anadolu Yakası'nın güney kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam ilk saatlerde Bilecik ile Sakarya'nın güney, Bursa'nın güney ve doğu çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 20°C, 34°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 21°C, 30°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Üsküdar, Kadıköy, Maltepe ilçeleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 20°C, 31°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 23°C, 31°C

Parçalı bulutlu, doğu çevreleri bu akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden sonra Kütahya ile Manisa'nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam ilk saatlerde Kütahya çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 17°C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 22°C, 36°C

Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri bu akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 24°C, 32°C

Az bulutlu

MUĞLA 20°C, 33°C

Az bulutlu



AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 33°C

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 25°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 25°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 19°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Eskişehir ile Ankara ve Çankırı'nın kuzeybatı çevrelerinin bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam ilk saatlerde Eskişehir ile Ankara'nın kuzey ve batı, Çankırı'nın batı çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 21°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı çevreleri bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 18°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 21°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 16°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bolu çevrelerinin, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 17°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 21°C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 16°C, 31°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 24°C, 29°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) Ordu'nun iç kesimleri ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 19°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇORUM 16°C, 32°C

Parçalı bulutlu

GÜMÜŞHANE 18°C, 33°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 22°C, 28°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KARS 12°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MALATYA 21°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 24°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 36°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 27°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 39°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI

İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM 15 Ağustos Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü yağışların aralıklı ve yerel olarak etkili olacağını duyurdu. Ani sel ve su baskınlarına karşı uyarı yapılırken yağışların Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da da etkili olacağı paylaşıldı.

Valilikten yapılan açıklama:

"15 Ağustos 2022 Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Marmara'nın güney ve doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır"

SAĞANAK YAĞMUR ALARMI VERİLDİ

İBB tarafından yapılan hava durumu açıklaması:

"İl genelinde Pazartesi gece saatlerinde yaşanması ön görülen aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin sabah saatlerinde etkili olması bekleniyor. Gün boyu aralıklarla devam edecek yağmurlu havanın akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanaklara neden olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM'un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre; pazartesinin ilk saatlerinde kuvvetli yağışların İstanbul'a ulaşması bekleniyor. İl genelinde bu gece saatlerinden itibaren (03.00) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması tahmin ediliyor.

Yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren (06.00) etkisini arttırması, akşam saatlerine kadar (18.00) yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde etkili olması bekleniyor."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu açıklaması:

15.08.2022 Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu), Batı Karadeniz (Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu), Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."