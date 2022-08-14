MasterChef 2022'nin ana kadrosunda yer alacak yarışmacılar belli oldu ve yarışmanın sıkı takipçileri, MasterChef 2022 kadrosundaki isimlerden biri olan Yağız Özçelik'in kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, MasterChef Yağız Özçelik kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Yağız ne iş yapıyor, mesleği nedir? İşte MasterChef Yağız'ın hayatı...

MasterChef 2022'nin ana kadroya giren yarışmacılardan biri de Yağız Özçelik oldu ve MasterChef Yağız Özçelik'in kaç yaşında ve nereli olduğu, ne iş yaptığı yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başladı. İşte ilk üç turu başarıyla tamamlayarak önlüğün sahibi olan MasterChef Yağız'ın hayatına dair merak edilenler...

MASTERCHEF YAĞIZ ÖZÇELİK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Aslen Düzceli olan 22 yaşındaki Yağız Özçelik, MasterCef 2022'nin ana kadrosuna 10. yarışması olarak girmiştir.

Ailesi hayvancılıkla uğraşan Yağız Özçelik, ilk ve orta öğretimin ardından Ticaret Lisesi'ne yazılmış fakat Turizm Lisesi'ne gitmek istediği için, ticaret Lisesini bırakarak Akçakoca Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'ne geçiş yapmış ve eğitimini burada tamamlamıştır.

Akabinde, Bolu'da aşçılık okuyan MasterChef Yağız, eğitim hayatının yanı sıra aşçılık mesleğini desürdürmektedir ve ailesine yardım ederek hayvancılıkla da uğraşmaktadır.