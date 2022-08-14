MasterChef 2022'nin ana kadrosunda yer alacak yarışmacılar belli oldu ve yarışmanın sıkı takipçileri, MasterChef 2022 kadrosundaki isimlerden biri olan Tayfun Genç'in kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, MasterChef Tayfun Genç kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Tayfun ne iş yapıyor, mesleği nedir? İşte MasterChef Tayfun'un hayatı...

MasterChef 2022'nin ana kadroya giren yarışmacılardan biri de Tayfun Genç oldu ve MasterChef Tayfun Genç'in kaç yaşında ve nereli olduğu, ne iş yaptığı yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başladı. İşte ilk üç turu başarıyla tamamlayarak önlüğün sahibi olan MasterChef Tayfun'un hayatına dair merak edilenler...

MASTERCHEF TAYFUN GENÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Yarışmaya İstanbul'dan katılan ve 11 yıldır aşçılık mesleğinde yer alan Tayfun Genç, profesyonel aşçıdır. 30 yaşındaki MasterChef Tayfun aslen Giresunlu'dur, evli ve çocukludur.

MasterChef 2022'nin ana kadrosuna girmeye hak kazanan 9. yarışmacı olan Tayfun Genç, yarışmadaki iddialı isimlerden biridir.