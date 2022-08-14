MasterChef 2022'nin ana kadrosunda yer alacak yarışmacılar belli oldu ve yarışmanın sıkı takipçileri, MasterChef 2022 kadrosundaki isimlerden biri olan Onur Biçim'in kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, MasterChef Onur Biçim kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Onur ne iş yapıyor, mesleği nedir? İşte MasterChef Onur'un hayatı...

MasterChef 2022'nin ana kadroya giren yarışmacılardan biri de Onur Biçim oldu ve MasterChef Onur'un kaç yaşında ve nereli olduğu, ne iş yaptığı yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başladı. İşte ilk üç turu başarıyla tamamlayarak önlüğün sahibi olan MasterChef Onur'un hayatına dair merak edilenler...

MASTERCHEF ONUR BİÇİM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

MasterChef 2022'ye Antalya'dan katılan ve aslen Diyarbakırlı olan Onur Biçim 24 yaşındadır.

Uzun zamandır aşçılık mesleğiyle uğraşan MasterChef Onur, 14 yaşından itibaren mutfakta olduğunu ifade ederken; hiçbir eğitim almadan alaylı olarak meslekte yükseldiğinin altını çizmektedir.

Daha önce otellerde çalışan Onur, şuan Antalya'da bir restoranda çalışmaya devam etmektedir. Masterchef'in hayatı için bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Onur, oldukça iddialı olduğunu belirtmektedir.

MasterChef 2022 kadrosuna girmeyi başaran 3. isim olan Onur Biçim'in göstereceği performans merak ediliyor.