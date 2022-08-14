MasterChef 2022'nin ana kadrosunda yer alacak yarışmacılar belli oldu ve yarışmanın sıkı takipçileri, MasterChef 2022 kadrosundaki isimlerden biri olan Gamze Tosun'unkim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, MasterChef Gamze Tosun kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Gamze ne iş yapıyor, mesleği nedir? İşte MasterChef Gamze'nin hayatı...

MasterChef 2022'nin ana kadroya giren yarışmacılardan biri de Gamze Tosun oldu ve MasterChef Gamze'nin kaç yaşında ve nereli olduğu, ne iş yaptığı yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başladı. İşte ilk üç turu başarıyla tamamlayarak önlüğün sahibi olan MasterChef Gamze'nin hayatına dair merak edilenler...

MASTERCHEF GAMZE TOSUN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

MasterChef 2022'de ana kadroya giren ikinci isim olan Gamze Tosun, ev hanımıdır, evli ve 5 çocuk sahibidir. Yemek yapmayı çok sevdiğini ifade eden Gamze Tosun, İBB'nin meslek kurslarında aşçılık eğitimi almıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği yemek kursundan sertifika alarak bu alanda kendini geliştirmeye devam eden Tosun, İstanbul Üniversitesi öğrencisidir.

MasterChef 2021'e de katılan Gamze Tosun, geçtiğimiz sezon 2. turda elenmiştir.