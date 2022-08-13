MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) tarafından açıklanan sınav sonuçlarının ardından, askeri eğitim almaya hak kazanan öğrenciler Harp Okulları'nın kayıt tarihlerini araştırmaya devam ediyor. İşte MSÜ 2022-2023 yılı kayıt tarihleri ve evraklarına dair bilinmesi gerekenler...

Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları'na kayıt olma hakkı kazanan öğrenciler belli oldu. Adayların merakla beklediği sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, sınavı kazanan adayların çağrı işlemleri ve kayıt tarihleri, evrakları da araştırılmaya başladı. İşte MSÜ 2022 kayıtlarına dair merak edilenler...

MSÜ KAYIT TARİHLERİ VE ADAY ÇAĞRI İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Sınavı kazanan adayların çağrı işlemleri 15-29 Ağustos tarihlerinde kabul edilecek.

Kayıt işlemleri 15 Ağustos'ta başlayıp 1 Eylül'de 2022 tarihinde son bulacak.

MSÜ TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Değerli Adaylarımız;

1. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okullarına "Aday Yerleştirme İşlemleri" kapsamında;

a. "Aday Çağrı İşlemleri" 15-29 Ağustos 2022 (son çağrı tarihi 29 Ağustos 2022 saat 17.00'ye kadar ) tarihleri arasında yapılacaktır.

b. "Aday Kesin Kayıt İşlemleri" 15 Ağustos-1 Eylül 2022 (son kayıt tarihi 1 Eylül 2022 saat 17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

2. MSÜ Harp Okulları kontenjanlarında eksik kalması halinde "Aday Ek Yerleştirme İşlemleri" kapsamında,

a. "Aday Çağrı İşlemleri" 31 Ağustos-9 Eylül 2022 (son çağrı tarihi 9 Eylül 2022 saat 17.00'ye kadar)

b. "Aday Kesin Kayıt İşlemleri" 31 Ağustos-13 Eylül 2022 (son kayıt tarihi 9 Eylül 2022 saat 17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

3. 15 Ağustos 2022 tarihinden itibaren, Sıralama Listelerinde yer alan adayların tercih ettikleri okullardaki "Aday Değerlendirme Puanı Sıraları" ile ilgili okullarda çağrı yapılan en son adayın "Aday Değerlendirme Puanı Sırası" kontenjanlar dolana kadar her gün https://www.msu.edu.tr internet adresinden yayınlanacaktır.

4. 15 Ağustos 2022 tarihinden itibaren https://www.msu.edu.tr internet adresinden yayınlanan listelerde yer alan adaylara "Aday Çağrı Komisyonu" tarafından; 2022-MSÜ sınavına müracaat ederken ÖSYM'ye ve https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden tercih yaparken belirttikleri telefon numaralarından kayıt yaptırma hakkını kazandıkları okul için çağrı yapılacaktır.

5. Yerleştirme işlemleri süresince gün içerisinde birden fazla çağrı yapılabilecektir.

6. Kendisine MSÜ internet adresi üzerinden çağrı yapılan her aday, ilgili okula kayıt yaptırıp yaptırmayacağı beyanını o gün içerisinde MSÜ Rektörlüğüne bildirmek zorundadır. Adaylara internetten yapılan çağrı tebligat yerine geçmektedir. Kayıt işlemlerini hızlandırmak amacıyla adaylar telefon numaralarından da aranacaktır.

7. Tercih ettikleri herhangi bir okula yerleşmeye hak kazanmış adaylardan, çağrılarının internette yayınlandığı tarih ve saatten itibaren;

* Aynı gün içerisinde saat 17.00'ye kadar olumlu beyanını Milli Savunma Üniversitesi'ne bildirmekle yükümlüdür. Çağrı Komisyonu tarafından ulaşılamayan ve sonra aynı gün içerisinde saat 17.00'ye kadar olumlu beyanını bildirmeyen adayların Harp Okulu adaylıkları sonlandırılacaktır.

* Çağrı yapıldığı okul için Aday Çağrı Komisyonu tarafından yerleşmeye hak kazandığı gün içinde 3 defa aranıp ulaşılamayan adayların "HARP OKULU ADAYLIKLARI SONLANDIRILACAKTIR".

Bu adayların Astsubay Meslek Yüksekokulu adaylıkları varsa devam eder. Telefon numaralarınızda bir değişiklik oldu ise mutlak suretle MSÜ Rektörlüğüne bildiriniz.

8. Aday yerleştirme işlemleri süresince (15-29 Ağustos 2022) öncelik aday tercihleri ve Aday Değerlendirme Puanı Sırası olacaktır. Öncelikli tercihlerine sıra gelme ihtimali olan adaylar, diğer tercihlerinde sıraları gelse dahi, sırasının geldiği okulda kontenjanı ayrılmış olarak yerleştirme işlemlerinin son gününe kadar (29 Ağustos 2022 tarihine kadar) öncelikli tercihlerine yerleşebilmeleri için bekletilecektir.

9. Ek yerleştirme işlemleri sürecinde ise (31 Ağustos-09 Eylül 2022) intibak eğitimlerinin planlanan zamanda ve etkin icrası ile Harp Okullarının belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmeleri maksadıyla okullar tarafından günlük olarak veya gün içinde birden fazla kez bildirilecek boş kontenjanlara, Aday Değerlendirme Puanı Sırasına göre sırası gelen aday tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında boş kontenjanı olan okul bulunması halinde ilgili okula yerleştirileceklerdir (Ek yerleştirmede; yerleştirmesi yapılan adayların, sonraki günlerde (09 Eylül 2022 tarihine kadar) öncelikli tercihlerinde boş kontenjan oluşması, bu adaylara öncelikli tercihine yerleşme hakkı vermez).

10. Tüm adayların YKS-Sayısal (Tüm Harp Okulları adayları), YKS-Eşit Ağırlık ve YKS-Sözel (Sadece Kara Harp Okulu adayları) puanları, Mülakat ve Fiziki Yeterlilik Testi Puanları katkısı ile oluşturulan "Aday Değerlendirme Puanı (ADP)" ve tercih durumuna göre Harp Okulları sıraları belirlenmiştir. İlgili okul kontenjanlarına göre ilk adaydan başlayarak yerleştirme işlemleri için çağrı yapılacaktır.

11. Aday sıralama listeleri sağlık muayene sonuçları dahil edilmeden düzenlenmiştir. Hastane muayene işlemleri sonucunda "Askeri Öğrenci Olamaz" kararlı sağlık raporu alanlar çağrı listesinde yer alsalar bile ilgili okula kayıt yaptırma hakları bulunmayacaktır.

12. Güvenlik soruşturma işlemleri devam etmektedir.

13. Hava Harp Okuluna (HHO), Öğrenci Seçme Uçuşunda (ÖSU) başarılı olup, kontenjana giren adaylar yerleştirilecektir. HHO kontenjanına giremeyen adaylar ÖSU'da başarılı olsa dahi HHO'ya giremeyecektir. ÖSU'da başarılı olup HHO Kontenjanına giremeyen, ÖSU'dan elenen ve ÖSU kontenjanına giremeyenlerden diğer okullara tercihleri bulunan adaylar kontenjanlara girmeleri halinde ilgili okullara yerleştirilecektir.

14. Aday sıralama listeleri Öğrenci Seçme Uçuşuna (ÖSU) katılan/katılacak aday listeleri dikkate alınmadan belirlenmiştir. Bu kapsamda MSÜ-2022 başvuru kılavuzunda belirtildiği şekli ile "Hava Kuvvetleri Komutanlığı namına Kara Harp Okulunda okutulmak üzere istihkam sınıfına öğrenci temin edilmesi halinde; ilk tercihi Hava Harp Okulu olanlardan ÖSU Kontenjanına giremeyen ile "Askeri öğrenci olur, Kategori-1 hava aracında uçucu yetiştirilmeye elverişli değildir" raporu alanlardan ADP göz önüne alınarak tercih edenler seçilecektir. ÖSU kontenjanına girerek ÖSU aşamasına katılan adayların istihkam tercihleri yok sayılacaktır. HHO istihkâm sınıfına erkek adaylar seçilecektir.

15. YKS-SAYISAL, YKS-EŞİT AĞIRLIK ve YKS-SÖZEL puanları için orta öğretim puanları dahil edilmemiş ham puan türlerinde 240,000 puanı taban puan olarak belirlenmiştir. Ayrıca YKS-SAYISAL, YKS-EŞİT AĞIRLIK ve YKS-SÖZEL puan türlerinden en düşük başarı sırası 300.000 olan (YKS-Sayısal, YKS-Eşit Ağırlık ve YKS-Sözel Yerleştirme puanı sıralamasına göre) adaylar başarı sıralamasına dahil edilmiş olup 300.000 üzerinde kalan adaylar başarısız olarak değerlendirilmiştir.

16. Kayıt için ilgili okula gelecek olan adaylarımızın varsa, her okul için istenen belgelerin yanında hastanelerden aldıkları Sağlık Kurul Raporu Sonucunu gösteren Sağlık Raporu/Ön Bilgilendirme Raporunu getirmeleri gerekmektedir.

MSÜ KARA HARP OKULU KAYIT İÇİN GETİRİLMESİ GEREKEN BELGELER

2021 yılı için yayımlanan kılavuza göre, kayıt için istenen evraklar şöyle belirlenmişti:

1. Nüfus Cüzdanının Aslı ve Fotokopisi

2. Son 6 ay içerisinde çekilmiş 6 adet Biyometrik fotoğraf

3. İkametgâh İlmühaberi (E-Devlet Sisteminden Alınmış Olabilir.)

4. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Aile Bilgilerini İçerir Şekilde, E-Devlet Sisteminden

Alınmış Olabilir.)

5. Adli Sicil Kaydı (Son bir ay içerisinde; e-devlet üzerinden alınmış barkotlu veya

Cumhuriyet Başsavcılıklarından / Kaymakamlıklardan alınmış aslı)

6. Ortaöğretim (Lise) Mezuniyet Belgesinin (Diplomanın) Aslı veya Noter Onaylı

Fotokopisi

7. ÖSYM Sonuç Belgesi (Barkotlu)

8. Varsa Şehit/Gazi Yakını Olduğunu Gösterir Belge

9. Yüklenme Senedi (Noter Onaylı) (2 Suret) (5 yıl için:132.733,41 TL)

10. Veli Muvafakat ve Velilik Belgesi (18 Yaşından Küçükler İçin) (Noter Onaylı)

11. Taahhütname (18 yaşından küçük öğrenciler için velisi tarafından onaylanacaktır.)

Not: Kesin kayıt işlemleri için istenen belgeler mavi plastik telli dosya içerisinde hazırlanarak getirilecektir (Belgeler delinmeyecek ve her biri şeffaf dosyalara konularak mavi plastik dosyaya yerleştirilecektir).

18 yaşından küçük adaylar kayıt faaliyetine gelmeden önce velisi ile birlikte Ziraat Bankasına giderek kendi adına hesap açacak hesaba ait IBAN numarasını barındıran belgeyi yanında getirecektir.

İstenen belgelerde eksiklik veya yanlışlık olduğu takdirde kesin kayıt yapılmaz.

Yeni kılavuz yayımlanmasının ardından detaylar haberimizde yer alacak.