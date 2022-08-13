Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba kimdir? Süleyman Seba ne zaman ve neden vefat etti? Beşiktaş kariyeri, başarıları ve hayatı...

Beşiktaş efsanelerinden biri olan Süleyman Seba, vefatının yıl dönümünde kabri başında anıldı. Süleyman Seba ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Süleyman Seba kimdir? Süleyman Seba ne zaman ve neden vefat etti? Süleyman Seba ne iş yapıyordu? İşte detaylar...

Beşiktaş'ta futbolcu, yönetici ve başkan olarak görev yapan efsane isim Süleyman Seba, vefat yıl dönümünde sevenleri tarafından kabri başında anıldı. Birçok kişi sosyal medya ve arama motorlarında Seba ile ilgili bilgileri ve fotoğrafları araştırıyor. Peki, Süleyman Seba nereli? Mesleği ne? Kaç yaşında vefat etti?

SÜLEYMAN SEBA KİMDİR?

5 Nisan 1926 yılında Sakarya Hendek'te dünyaya gelen Süleyman Seba, 1943 yılında Beşiktaş genç takımına dahil oldu. Süleyman Seba, 1945 yılında Beşiktaş A takımına yükseldi. İlk maçına Fenerbahçe derbisi ile çıktı ve 1 gol kaydetti. İlk sezon 9 maça çıkan Seba 6 gol attı ve Milli kümede şampiyonluk yaşadı. 1954 yılına kadar futbol oynayan Seba, menisküs sebebiyle futbolu bıraktı. Süleyman Seba 1984-2000 yılları arasında Beşiktaş başkanı olarak görev yaptı. Beşiktaş'a 16 yıl başkanlık yapan Süleyman Seba, 13 Ağustos 2014 yılında vefat etti. Süleyman Seba Beşiktaş başkanı olduğu dönemde 5 lig, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 4 Türkiye Kupası, 2 Başbakanlık Kupası, 6 TSYD kupası kazanıldı. Süleyman Seba futbolculuk kariyerinde 184 maça çıkıp 44 gol kaydetti.

CEKETİYLE EFSANELEŞTİ

Kulüpte yapılan kongrelerde rakiplerine hep üstünlük sağlayan Seba, ''Ceketini bile aday gösterse başkan olur'' ifadesinin yerleşmesini sağladı.

Seba, başkanlığı bıraktıktan sonra da taraftarların ve üyelerin ilgisinden uzak kalamadı.

119. yılını kutlayan kulübün 71 yıllık bölümünde Süleyman Seba'nın adı hep Beşiktaş ile yan yana geldi.

Kulübün onursal başkanı olarak da tarihe geçen Süleyman Seba, Beşiktaş Akaretler'deki mütevazı evinde sakin hayatıyla yine kulübüne yakın bir yaşam sürdü. Seba, evinde de sık sık siyah-beyazlılarla bir araya gelerek Beşiktaş sevdasını yaşama fırsatı buldu.

Siyah-beyazlı taraftarlar da tribünlerden sık sık Süleyman Seba lehine tezahüratlarla efsane başkanlarını unutmadıklarını gösterdi.