Kilis tava nasıl yapılır? Evde en lezzetli kilis tava tarifi, malzemeleri ve püf noktası!

Kilis tava nasıl yapılır? Evde en lezzetli kilis tava tarifi, malzemeleri ve püf noktası!

Kilis'e özgü bir yemek olan Kilis tavayı evde pratik bir şekilde hazırlamak isteyenler, kilis tavanın nasıl yapıldığını ve püf noktasını araştırmaya başladı. Sebzeler ve baharatlarla eşsiz bir lezzet sunan Kilis tava tarifine ve yapım aşamasındaki inceliklere dair merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 11.08.2022- 09:00