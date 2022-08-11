Kilis tavayı evde kolay bir şekilde hazırlamak isteyenler, Kilis tavanın nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. Damak tadına düşkün birçok kişi farklı yörelere ait yemekleri denemek istediğinden; sofrasına farklı ve leziz bir yemek koymak isteyenler için en güzel Kilis tava tarifi haberimizde...
KİLİS TAVA TARİFİ
Kilis Tava İçin Gerekli Malzemeler:
- 1 adet sivri yeşil biber
- 1 diş sarımsak
- 1 adet kuru soğan
- 1 adet kırmızı kapya biber
- 1 adet domates
- Yarım kilogram kadar kıyma
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
- 1 çay kaşığı kekik
- 1 çay kaşığından az karabiber
- 2 adet patates (tabanına döşemek için)
KİLİS TAVA NASIL YAPILIR?
- Kıymayı derin bir kaba koyalım.
- Üzerine sarımsağı rendeleyip ya da minik minik doğrayıp ilava edelim.
- Domatesi, biberleri ve soğanı rondodan geçirdikten sonra karabiber, tuz, kimyon, kekik arzuya göre ve ufak bir tutam maydanozu da ince ince doğrayalım.
- Bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ile kıymayı tamamen homojen bir kıvama gelene dek yoğuralım.
- Kıymalı harcı bir kenara alıp, patatesi soyup yuvarlak dilimler halinde kesip tuzlayalım.
- Daha sonra patatesleri alta dizip, üzerine yoğurduğumuz kıymayı yayıp bıçakla istediğiniz gibi şeklini verelim.
- Domates, biber ile süsleyip, üzerini de folyo ile güzelce kapatalım.
- 200 derece ısıtılmış fırında, bir müddet kapalı olarak pişirelim.
- Son olarak, folyoyu üzerinden çıkarıp son bir kez daha kızartalım ve sıcak bir şekilde servis edelim.
Afiyet olsun.