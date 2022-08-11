Michy Batshuayi kimdir, kaç yaşında, nereli? Batshuayi hangi takımlarda oynadı, hangi mevkide oynuyor? - TRANSFER HABERLERİ

Michy Batshuayi, futbolseverlerin gündeminde yerini aldı ve Sarı Lacivertli ekibin forvet arayışı devam ederken gündemine Michy Batshuayi'i getirdiği iddia edildi. Peki, son olarak Beşiktaş'ta forma giyen Michy Batshuayi kimdir? İşte Michy Batshuayi'nin hayatına dair merak edilenler ve biyografisi!

MICHY BATSHUAYI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Michy Batshuayi-Atunga 2 Ekim 1993 tarihinde Brüksel'de dünyaya gelmiştir ve aslen Kongolu olan forvet, futbol kariyerine 2003-2004′te RFC Evere'de adım atmıştır.

2004-2005′te Schaarbeek forması giydikten sonra 2005-2006 sezonunda Brussels'e geçen Batshuayi, 2006-2007 sezonunda Anderlecht'te denendikten sonra Brussels'e geri dönerek 2007-2008 sezonunu orada tamamlamıştır.

2011-2012 sezonu öncesi R. Standard de Liège'e transfer olarak profesyonel sözleşmeye imza atan Batshuayi, 2011-2012 sezonunda Belçika Ligi'nde (Jupiler Pro League) (5′i Playoff) toplam 23 maça çıktı, bu maçlarda 6 gol atmıştır.

Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde 1 maça çıkan fakat gol atamayan Batshuayi, asist de kaydedememiştir.

Avrupa Ligi'nde 7 maça çıkan Batshuayi, bu maçlarda 1 gole imza atmıştır.

Beker van België'nda (Beker van Belgie) 2 maça çıktı, 2 gol atan Batshuayi, 2012-2013 sezonunda ligde toplam 34 maça (12′si Playoff) çıkarken; 12 gol attı, 5′te asist yapmıştır. Beker van België'nda (Beker van Belgie) 2 maça çıkarken; gol atamamış ve asist yapamamıştır.

2013-2014 sezonunda Avrupa Ligi Ön Elemeleri'nde 4 maçta 1 gol, 2 asist, Avrupa Ligi'nde 6 maçta 1 gol, 1 asist, Belçika Ligi'nde (Jupiler Pro League) 29 maçta 18 gol, 3 asistle oynayan Batshuayi, Beker van België'nda (Beker van Belgie) ise 1 maça çıkmıştır.

Ligde 30 maçın 29′unda forma giyerken; 26′sında ilk 11′de sahaya çıkmış, 3 kere de sonradan oyuna girmiştir. Avrupa Ligi Ön Elemeleri'nde 4 maçta da forma giyerken; 3 kere ilk 11′de sahaya çıktı, 1 kere de sonradan oyuna girdi. Avrupa Ligi'nde 8 maçın 6′sında forma giyerken; 3 kere ilk 11′de sahaya çıktı, 3 kere de sonradan oyuna girmiştir.

2014-15 transfer döneminde ise Marcelo Bielsa'nın çalıştırdığı Olympique de Marseille takımına 6 milyon Euro bonservis ile transfer olmuştur.

2016 yılında sezon başında İngiltere Premier League kulübü Chelsea'den 40 milyon € (33,2 milyon £) teklif alan Batshuayi, 3 Temmuz'da Chelsea ile beş yıllık sözleşme imzalamıştır.

Batshuayi, Avusturya'da sezon öncesi kampına katıldı ve 20 Temmuz'da Wolfsberger AC'ye karşı hazırlık maçında ilk maçına çıktı. Bir gün sonra, ilk iki golünü Atus Ferlach'a karşı 8-0 kazandıkları hazırlık maçında atarak adından söz ettirdi.

28 yaşındaki santrafor, 2021-2022 sezonunda ise Beşiktaş'a transfer oldu.

BATSHUAYI'NİN OYNADIĞI TAKIMLAR