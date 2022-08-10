KPSS YER DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ - ÖSYM | KPSS 2022 SINAV YERİ DEĞİŞTİRME İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

KPSS'ye girecek milyonlarca aday için tarihlerin ÖSYM tarafından duyurulmasının akabinde, adaylar sınava dair detayları da araştırmaya başladı. KPSS 2022 sınav merkezi değişikliği işlemlerinin nasıl yapıldığını ve son başvuru tarihini merak eden adaylar için KPSS 2022 için ÖSYM ais üzerinden kabul edilecek yer değişikliği işlemlerine dair merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 10.08.2022- 15:30