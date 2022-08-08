KPSS'nin iptal edilmesinin ardından adaylar yeni sınav tarihlerini merak ediyordu. ÖSYM yeni sınav tarihlerini duyurdu. Peki, KPSS yeni sınav tarihleri ne zaman? KPSS ön lisans sınavı ne zaman? İşte detaylar...

KPSS sınav takvimi ÖSYM başkanı tarafından açıklandı. Adaylar KPSS sınavları ne zaman yapılacak sorusu arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM tarafından KPSS lisans sınavı iptal edilmişti. Alan bilgisi ve ÖABT sınavları da ertelenmişti. İşte 2022 KPSS sınav takvimi ve detayları...

KPSS YENİ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM, 2022-KPSS ile ilgili yeni sınav takvimini açıkladı. 2022-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek oturumu 18 Eylül, Alan Bilgisi oturumu 24-25 Eylül'de yapılacak.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ön lisans oturumu 2 Ekim 2022 tarihinde yapılması beklenen sınav 9 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

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