Antalya'nın Kaş ilçesi'nde saat 11.02'de deprem olduğunu açıklayan AFAD, depremin 4,1 büyüklüğünde gerçekleştiğini ifade etti. Antalyalılar 'Antalya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde deprem oldu?' sorularının cevabını sorgulamaya devam ederken; son dakika Antalya depremine dair detaylar haberimizde...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Kaş ilçesinde deprem meydana geldi ve bölge halkı konuya dair son dakika gelişmelerini araştırmaya başladı. Peki, Antalya'da kaç şiddetinde deprem oldu? İşte Antalya son dakika depremine dair merak edilenler...

AFAD'DAN DEPREM AÇIKLAMASI!

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında saat 11.02'de, 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.02'de merkez üssü Akdeniz'in Antalya açıkları olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 31,89 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Antalya'nın Kaş ilçesine 3,85 kilometre mesafede olduğu belirlendi.