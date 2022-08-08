LGS 2. TERCİH NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI 📌
SON DAKİKA: AFAD açıkladı!
LGS 2. TERCİH NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI 📌
SON DAKİKA: AFAD açıkladı!
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