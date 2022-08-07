Galatasaray'ın radarına girmesinin ardından gündemde gelen ve futbolseverlerin dikkatini çeken Justin Kluivert'in hayatı merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, Justin Kluivert kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı, hangi mevkiide oynuyor? İşte Justin Kluivert'e dair merak edilenler...

Justin Kluivert, Galatasaray'ın kendisine teklif götürmesiyle birlikte başta Sarı Kırmızılı taraftarlar olmak üzere futbolseverlerin de gündemine oturdu ve Justin Kluivert'in hayatı araştırılmaya başladı. Peki, Justin Kluivert hangi takımlarda oynadı, kaç yaşında, nereli? Justin Kluivert'in biyografisi ve kariyer hayatına dair detaylar haberimizde...

JUSTIN KLUIVERT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

5 Mayıs 1999 tarihinde dünyaya gelen Justin Kluivert, 171 cm boyunda ve 66 kilodur. 2022 yılı itibarıyla 23 yaşında olan Justin Kluivert, İtalya ekiplerinden AS Roma takımında forvet mevkiinde forma giymektedir.

Justin Kluivert, sağ ve sol ayağını kullanmaktadır ve geçtiğimiz sezon ilk 11'de 2maça çıkan Justin Kluivert, 7 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Justin Kluivert, geçtiğimiz sezon 4 asist ve 4 gol katkısında bulunmuştur.

Roma ile 1 yıllık sözleşmesi devam eden Kluivert, geçtiğimiz yıl kiralık oynadığı OGC Nice'ın radarında olmasıyla da gündeme gelmektedir.

JUSTIN KLUIVERT'IN FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR