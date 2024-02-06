Kod Adı: Olympus (Olympus Has Fallen) filminin konusu ve oyuncuları, filmseverler tarafından merak edilmeye başladı ve televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan filme dair detaylar araştırılmaya başladı. İşte Kod Adı: Olympus (Olympus Has Fallen) filminin detayları...

KOD ADI: OLYMPUS FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bir akşam Başkan ve eşi bir davete giderlerken yolda trajik bir kaza meydana gelir. Banning'in tek bir simi kurtarma şansı vardır, o da tercihini eşini feda ederek Başkan'dan yana kullanır. Olay sonrası büroda herkes doğru yaptığını söyleyerek Mike'ı desteklese de saha görevinden alınarak masa başı bir işe atanır fakat ABD'yi hiç hesapta olmayan büyük bir saldırı beklemektedir.

İçeriden köstebeklerin yönettiği terörist bir eylemle Beyaz Saray büyük bir saldırıya ve ihanete uğrar. Başkan teröristlerce esir alınmıştır ve Pentagon'un eli kolu bağlıdır. Bu olağanüstü koşullar altında tek çareleri Mike'ın cesur ve kahramanca giriştiği kurtarma operasyonuna bağlıdır.

KOD ADI: OLYMPUS FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?