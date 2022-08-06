Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan kimdir, kaç yaşında, neden vefat etti? Sungun Babacan'ın biyografisi!

Ülkemizin en önemli seslendirme sanatçıları arasında yer alan ve Hollywood yıldızlarının ülkemizdeki sesi olarak tanınan Sungun Babacan'ın hayatını kaybetmesi üzerine, sevenleri Sungun Babacan'ın neden vefat ettiğini ve kaç yaşında olduğunu araştırmaya başladı. İşte Sungun Babacan'a dair merak edilenler...

Sungun Babacan'ın vefat haberi sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu ve ülkemizin kıymetli seslendirme sanatçılarından Sungun Babacan'ın hayatı, kariyeri ve kaç yaşında hayatını kaybettiği gündemde yerini aldı. İşte Hollywood yıldızlarının Türkiye'deki sesi olarak bilinen Sungun Babacan'ın biyografisi...

SUNGUN BABACAN KİMDİR, KAÇY YAŞINDA, NEDEN VEFAT ETTİ?

Sungun Babacan 5 Ekim 1958 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitiren Sungun Babacan, tiyatro kökenli olmayan seslendirme oyuncularındandır.

Meslek yaşamına TRT'de seslendirme yaparak başlayan Sungun Babacan, 1980'li yılların ortalarında TRT'de Cumartesiden Cumartesiye adlı programın sunuculuğunu yapmıştır.

Birçok sinema filmi ve dizide ünlü oyuncuların seslendirmesini yapan Sungun Babacan, uzun yıllar çeviri ve seslendirme yönetmenliği yaparak kariyerine devam etmiştir.

İki büyük kuruluşun kurumsal sesi olmasının yanı sıra halen televizyon filmleri ve çoğunlukla reklam seslendirmesi yapmaktadır. Aynı zamanda Riot Games'in yayıncılığını ve yapımcılığını üstlendiği League of Legends adlı oyunda Lucian isimli şampiyonu seslendirmiştir.

Evim Şahane'de veGüle Güle Oturun programında seslendirme yapmıştır. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde dublaj konusunda dersler vermiştir.

Sungun Babacan, 63 yaşında, rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

Başlıca Seslendirme Çalışmaları: