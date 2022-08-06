Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto 6 Ağustos Cumartesi günü çekilişi gerçekleştirilecek. Şans oyunları sevenler '6 Ağustos Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.
İşte 6 Ağustos Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
6 AĞUSTOS CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Çılgın sayısal loto çekilişi 6 Ağustos Cumartesi saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanacak.
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