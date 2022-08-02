KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI NASIL YAPILIR? | Kabak çiçeği dolması tarifi, malzemeleri ve püf noktası!

Ege Mutfağı'nın sevilen lezzetlerinden biri olan kabak çiçeği dolmasının nasıl yapıldığı araştırılmaya devam ediyor ve evde en güzel kabak çiçeği dolmasını yapmak isteyenler adım adım kabak dolması tarifini sorguluyor. İşte kabak çiçeği dolmasına dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 02.08.2022- 09:01