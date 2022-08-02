DENİZ TARAĞI TARİFİ | Deniz tarağı nasıl temizlenir, nasıl yapılır? Deniz tarağının püf noktası!

Kabuklu bir deniz ürünü olarak bilinen ve oldukça kıymetli bir besin olan deniz tarağının nasıl yapıldığı araştırılmaya başladı. Farklı lezzetler denemek için en güzel deniz tarağı tarifini merak edenler için evde deniz tarağı yapmanın püf noktaları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 02.08.2022- 09:47