İspanyol Mutfağı'nın meşhur lezzeti olan empadanas, Orta Amerika ve Güney Amerika'da oldukça popüler bir yemektir ve yerel fırınlarda satılmakla birlikte; evde de kolayca yapılabilmektedir. Peki, empadanas nasıl yapılır, malzemeleri nedir? İşte en lezzetli empadanas tarifi!

Empadanasın nasıl yapıldığı ve püf noktası damak zevkine düşkün lezzet avcıları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Evde empadanas yapmak için gerekli tarifin ne olduğu sorgulanmaya devam ederken; İspanyol Mutfağı'nın özel lezzeti empadanasa dair merak edilenler haberimizde...

EMPANADAS TARİFİ

Empadanas Hamuru İçin Gerekli Malzemeler:

Yarım su bardağı su

1 yumurta

1 tatlı kaşığı sirke

3 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

75 gram tereyağı

İç Harcı İçin Gerekli Malzemeler:

1 soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

200 gram az yağlı kıyma

1 yemek kaşığı tatlı biber salçası

1 kırmızı kapya biberi

10 dal maydanoz

Tuz

Karabiber

Üzeri İçin Gerekli Malzemeler:

1 yumurta

1 yemek kaşığı su

Sosu İçin Gerekli Malzemeler:

1 demet fesleğen

4-5 dal roka

2 diş sarımsak

Yarım çay bardağı zeytinyağı

EMPANADAS NASIL YAPILIR?

Empadanas hamuru için, su, yumurta ve sirkeyi geniş bir karıştırma kabına alın.

Bir mikser yardımıyla çırpıp elediğiniz un, tuz ve küp doğradığınız tereyağını ilave edin.

Tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar yoğurun. Kulak memesi kıvamına gelen hamurunuzu hafif unladığınız tezgah üzerine alın. 4-5 dakika daha yoğurup streç film ile sarın. Buzdolabında 45 dakika dinlendirin.

İç harcı için, yemeklik doğradığınız soğanı zeytinyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. Kıymayı ilave edin ve rengi dönünceye kadar sotelemeye devam edin.

Salça, ince doğradığınız kırmızı kapya biberi ve maydanozu ilave edin. Tuz ve karabiberle tatlandırıp kıyma suyunu çekinceye kadar pişirin. Ocaktan alın.

Dinlenen hamuru 6 eşit bezeye ayırın. Bezeleri bir merdane yardımıyla ince yuvarlaklar elde edecek şekilde açın.

Hamurların yarısına kıymalı harçtan yayın. Yarım ay şeklinde kapatın. Kenarlarını içe doğru sararak şekil verin.

Empanadasları yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzeri için yumurta sarısı ve suyu bir kasede çırpıp empanadasların üzerine sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarıncaya kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Sosu için, fesleğen, roka ve sarımsakları tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar mutfak robotundan geçirin.

Zeytinyağını ilave edip 1-2 dakika daha karıştırın. Sosu bir servis kasesine alın.

Empanadasların üzerine birer tatlı kaşığı kadar sostan gezdirin.

Kalan sos ile birlikte sıcak servis yapın. Afiyet olsun.

EMPANADAS TARİFİNİN PÜF NOKTALARI NELERDİR?