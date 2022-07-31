Lion filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Lion filmi nerede ve ne zaman çekildi?

2016 yılında beyazperdede sinemaseverler ile buluşan Lion filmi, bu akşam televizyon ekranlarında filmseverlere keyifli bir sinema gecesi yaşatacak. Lion filminin konusu, oyuncuları, filmin nerede ve ne zaman çekildiği birçok kişi tarafından araştırılmaya devam ederken; Lion filmine dair detaylar haberimizde...

LION FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Saroo Brierley'in kendi hayat hikayesini yazdığı "A Long Way Home" isimli kitabından uyarlanan filmde, 5 yaşında Hintli bir çocuk olan Saroo ağabeyinin geri dönmesini beklerken bir tren vagonunda uyuyakalır. O uyurken trenin yola çıkması sonucu küçük Saroo uyandığında kendini evinden kilometrelerce uzakta bulur. Artık kayıptır ve eve nasıl döneceğine dair bir fikri yoktur.

Kendini Calcutta'da bulan Saroo büyük mücadelelerden sonra Avustralyalı bir çift tarafından evlat edinilir ve sevgiyle büyür. Ancak ailesini bulma isteği giderek bir saplantıya dönüşür. Elinde hiçbir şey olmadan ilerlemeye çalışan genç adamın içindeki çaresizlik zamanla hayatını da etkilemeye başlar.

LION FİLMİNİN OYUNCULARI KİMDİR?

Dev Patel li>

Nicole Kidman

Rooney Mara

LION FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin ana çekimleri Ocak 2015'te Hindistan'ın Kalküta kentinde başladı.Nisan ortasında, çekimler Avustralya'ya, Melbourne'e ve ardından Hobart dahil Tazmanya'daki çeşitli yerlere taşındı. Kidman'ın sahneleri Avustralya'da çekildi.