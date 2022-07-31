KPSS 2022'nin 31 Temmuz Pazar günü gerçekleşen 2 oturumu da tamamlandı ve sınavdan çıkan adaylar sosyal medya üzerinde, çıkan sorular hakkında tartışmaya başladı. KPSS 2022'ye damgasını vuran ve gündeme gelen 'mühendisi bahri hümayunu kim kurdu?' sorusunun cevabı araştırılmaya devam ederken; detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KPSS Lisans 2022 ilk oturumu tamamlandı ve sınava giren adaylar, 'mühendisi bahri hümayunu kim kurdu?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Osmanlı İmparatorluğu döneminde, 1773 yılında tersane ve donanmanın geliştirilmesi ve de tersane halkının eğitilmesi amacıyla açılan bu okulu kuran kişiye dair merak edilenler ve KPSS 2022 sorusunun cevabı haberimizde...

MÜHENDİSİ BAHRİ HÜMAYUN'U KİM KURDU?

Mühendishane-i Bahr-i Hümâyûn (Türkçe: İmparatorluk Deniz Mühendishanesi) Osmanlı İmparatorluğu döneminde, 1773 yılında III. Mustafa zamanında tersane ve donanmanın geliştirilmesi ve de tersane halkının eğitilmesi amacıyla açılmış teknik okuldur. Yani, bu sorunun cevabı. 3. Mustafa'dır.

Bu okulun açılmasıyla birlikte, okulda sınıflara ilk defa tahta ve sıra konulmuştur. Bir okul matbaası kurulmuş ve ders kitapları basılmıştır.

1774 yılında vefat eden III. Mustafa'nın son ve en önemli icraatlarından biri olan ve bir tersane gözü içerisinde "Hendese Odası" adıyla bir sınıf olarak açılan okul; 1782 yılında Padişah I. Abdülhamit döneminde Mühendishane-i Bahr-i Hümâyûn adını almıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Deniz Harp Okulu ile Deniz Lisesi, bu kurumun içinden ayrılarak eğitime devam etmiştir.

Türk eğitim tarihinde modern anlamda ilk defa kurulan bu mektebin açılmasında 1768'de başlayan Rus savaşında, Osmanlı ordusunun teknik açıdan zafiyet içinde bulunmasının önemli rolü bulunmaktadır.

Savaş sırasında topçuluğun çağdaş hale getirilmesi çalışmaları ehemmiyet kazanmış ve bu arada Ekim 1772'de, bir yıl kadar hizmet veren bir topçu mektebi açılmış olmakla beraber bunun savaşın seyri üzerinde etkisi görülmemiştir.

1770 tarihinde gerçekleşen Çeşme Deniz Muharebesi'nden sonra donanmanın yeniden yapılanması girişimleri de kalıcı ve semereli olmamıştı. Eğitilmiş kadrolara duyulan ihtiyaç bir deniz mühendishanesi açılmasını kaçınılmaz kılmıştır.