AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN? | Aile Destek Programı ödemeleri nasıl yapılacak, kaç para yatırılacak?

Aile Destek Programı'na e-Devlet üzerinden başvuru yapan milyonlarca vatandaş, Aile Destek Programı ödemelerinin başlayacağı tarihi araştırmaya devam ediyor. Peki, Aile Destek ödemeleri ne zaman yapılacak, başvurusu kabul edilen vatandaşlara ne kadar ödeme yapılacak? İşte Aile Destek Programı başvurularına dair merak edilenler...

Aile Destek Programı ödemeleri için beklenen tarih geldi ve e-Devlet üzerinden başvurusunu tamamlayan milyonlarca vatandaş, Aile Destek Programı ödemelerinin nereye yatırılacağını, ne zaman ödeneceğini ve ne kadar yapılacağını araştırmaya başladı. İşte Aile Destek Programı ödemelerine dair detaylar...

AİLE DESTEĞİ PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aile Destek Programı ödemeleri 29 Temmuz Cuma günü başlayacak.

AİLE DESTEĞİ PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ PARA?

Aile Destek Programı'nda hane başına 450 lira ile 600 TL arasında ödeme yapılacak. Böylece, hanelerin gelir düzeyine göre yıllık 5 bin 400 lira ila 7 bin 200 lira arasında ödeme yapılmış olacak.

E-DEVLET ÜZERİNDEN AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ

AİLE DESTEK ÖDEMESİNDEN KİMLER FAYDALANACAK, BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

İhtiyaç sahibi olduğuna kanaat getirilen herkes destekten yaralanabilecek. Mevcutta sosyal destek yardımı alanlar da ek olarak bu desteği alabilecek.

Aile Destek Programına başvuran kişinin:

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Ayrıca destekten yararlanabilmek için hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3'te 1'inden yani 1.833 liradan az olması gerekiyor. 4 kişilik bir ailede 7 bin 300 liranın altında gelir varsa destekten yararlanılabilir.

AİLE DESTEK PROGRAMI'NIN AMACI NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ile dar gelirlerinin alım gücünü daha da artıracağız. Aile destek programları Haziran'da başlıyor. 2.5 milyon haneye 2.5 milyar tahsis ettik. Desteklerin kapsamını genişletecek çalışmaları sürdürüyoruz" diyerek ihtiyaç sahibi ailelere destek olmayı hedeflediklerini paylaşmıştı ve programın amacını bu sözlerle ifade etmişti.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları e-Devlet üzerinden kabul edilecek. E-devlet kullanmayan vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) ya da bakanlığın herhangi bir kurumuna giderek başvurusunu tamamlayabilecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ

AİLE DESTEĞİ PROGRAMI ÖDEMESİ KAÇ AY DEVAM EDECEK?

Aile Destek Programı'nda 12 ay boyunca düzenli olarak ödeme yapılacak.