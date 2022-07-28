ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU? | 2022 - 2023 YILI FAKÜLTELERE GÖRE HARÇ ÜCRETLERİ

Üniversite harç ücretlerine yapılan zamla birlikte milyonlarca öğrenci üniversite harç ödemelerinin ne kadar olduğunu araştırmaya devam ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararka resmileşen harç zamlarının ardından yeni harç bedellerinin ne kadar olduğuna dair merak edilenler haberimizde...

Üniversite harç ücretlerine yapılan zam kararı Resmi Gazete'de yayımlandı ve milyonlarca üniversite öğrencisi üniversite harçlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Yapılan yüzde 36'lık artışın ardından, 2. öğretimde okuyan öğrenciler ne kadar harç ücreti ödeyeceklerini sorgulamaya koyuldu. İşte fakülte fakülte 2022- 2023 harç ücretleri!

ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Harç ücretleri Tıp Fakültesi'nde 706 liradan 961 liraya, Hukuk Fakültesi'nde 374 liradan 509 liraya, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakülteleri'nde 590 liradan 804 liraya çıkartıldı.

2022-2023 ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ

Tıp fakülteleri: 961 TL

Diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri: 804 TL

Veterinerlik : 629 TL

Pilotaj: 765 TL

Bilgisayar: 630 TL

Mühendislik ve mimarlık: 630 TL

Güzel Sanatlar: 513 TL

Fen Edebiyat: 463 TL

Hukuk, işletme, iktisat ve siyasal bilgiler: 509 TL

İletişim, eğitim, İlahiyat ve yabancı dil: 463 TL

Açık Öğretim: 105 TL

Konservatuvar: 958 TL

Turizm: 463 TL



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