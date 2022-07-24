Lise nakil başvuruları başladı mı, lise nakil başvuruları nasıl yapılır?
Kabak dolması nasıl yapılır, püf noktası nedir? Kıymalı, kıymasız kabak dolması tarifi, malzemeleri ve yapılışı
Lise nakil başvuruları başladı mı, lise nakil başvuruları nasıl yapılır?
Kabak dolması nasıl yapılır, püf noktası nedir? Kıymalı, kıymasız kabak dolması tarifi, malzemeleri ve yapılışı
5
Aspor Keşfet
Son Dakika
Fırtına'ya Eren Elmalı'dan iyi haber Fırtına'ya Eren Elmalı'dan iyi haber 14:27
G.Saray - Kasımpaşa maçı saat kaçta? G.Saray - Kasımpaşa maçı saat kaçta? 14:19
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 14:12
F.Bahçe'de Kiev hazırlıkları sürüyor F.Bahçe'de Kiev hazırlıkları sürüyor 14:10
Beşiktaş'a transfer sürecini anlattı! "Uykularımın kaçtığı oldu" Beşiktaş'a transfer sürecini anlattı! "Uykularımın kaçtığı oldu" 13:42
Jorge Jesus ve Arda Güler'in eğlenceli anları! Jorge Jesus ve Arda Güler'in eğlenceli anları! 13:07
Daha Eski
G.Saray - Kasımpaşa maçı saat kaçta? G.Saray - Kasımpaşa maçı saat kaçta? 12:39
Hamsik'ten Şampiyonlar Ligi sözleri! Hamsik'ten Şampiyonlar Ligi sözleri! 12:24
Tiago Çukur'a sürpriz talip! Tiago Çukur'a sürpriz talip! 12:15
Anlaşma tamam! İşte F.Bahçe'nin yeni transferi Anlaşma tamam! İşte F.Bahçe'nin yeni transferi 11:37
Pedro'dan flaş sözler! "F.Bahçe'yi tercih etme sebebim..." Pedro'dan flaş sözler! "F.Bahçe'yi tercih etme sebebim..." 10:50
G.Saray - Kasımpaşa maçı saat kaçta? G.Saray - Kasımpaşa maçı saat kaçta? 09:56
SON DAKİKA