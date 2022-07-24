Kabak dolması nasıl yapılır, püf noktası nedir? Kıymalı, kıymasız kabak dolması tarifi, malzemeleri ve yapılışı

Kabak dolmasının tarifi ve incelikleri birçok vatandaş tarafından araştırılmaya başladı. Sarımsaklı yoğurtla servis edilen ve genellikle kıyma ile hazırlanan kabak dolmasının nasıl yapıldığı, malzemeleri ve püf noktası haber detaylarında...

En güzel ve en lezzetli kabak dolmasını yapmak için tarif arayan birçok kişi, 'kabak dolması nasıl yapılır, kabak dolmasının içine neler konur, kabak dolmasının malzemeleri nedir? Kabak dolması yaparken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. Peki, kabak dolması nasıl yapılır, en lezzetli kabak dolmasını yapmak için bilinmesi gerekenler haberimizde...

KABAK DOLMAS TARİFİ

Kabak Dolması İçin Gerekli Malzemeler

7-8 adet orta boy kabak

Yarım kaşık domates salçası

Yarım çay bardağı su

Tuz

Kabak Dolması İç Harcı İçin Gerekli Malzemeler (Kıymalı)

250 gram orta yağlı kıyma (dana-kuzu karışık, tek çekim)

Pul biber

Maydanoz

Tuz

1 adet orta boy soğan

1 kahve fincanı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı yenibahar baharatı

Çay kaşığının ucunda karabiber

Kıymasız yapmak isteyenler için de, aynı tarif geçerlidir. Kıymayı listeden çıkarmanız yeterli olacaktır.

Kabak Dolması Üzerine Dökülecek Sosun Malzemeleri:

1 kase yoğurt

1 diş sarımsak

Tuz

KABAK DOLMASI NASIL YAPILIR?

Kabaklar kabuklarının dışı ince çizgiler oluşucak şekilde kazınır, kabağın içi dolma oyacağı yardımıyla oyulur.

Hazırlanan kabaklar çok hafif tuzlanır ve kenarıya bırakılır.

Kıyma tencereye alınır ve üzerine sıvı yağ eklenir; orta ateşte kavrulurken önce suyunu salıp sonra çekince üzerine minik minik doğranan soğanlar eklenir. Kıyma, kısık ateşte soğanla beraber dört dakika kadar daha kavrulur, üzerine domates salçası ilave edilir, 2 dakika daha kısık ateşte karıştırılmaya devam edilir.

Elde edilen harcın üzerine tuz, karabiber ve pul biber eklenir, tekrar karıştırılır.

Kabakların içi kıymalı harçla doldurulur ve tek tek tencereye dizilir.

Son olarak, tencereye su, tuz ve domates salçası sosu dökülür.

Tencere ocağa alınır, orta ateşte kaynaması beklenir; kısık ateşte kabaklar yumuşayana kadar pişirilir.

Pişen dolmalar dinlendirildikten sonra üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirilerek servis edilir.

Afiyet olsun.