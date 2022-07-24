İstanbullular yaz aylarında denize girip güneşlenmek için en yakın ve en güzel plajları, deniz kenarı tatil lokasyonlarını araştırmaya başladı. Ekonomik ve yakın mesafede bir tatil planı yapmak isteyenler için İstanbul'da gidilecek en güzel sahiller, plajlar ve tatil rotaları haber detaylarında...

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, İstanbul'da yaşayan ve hem ekonomik şartlarda hem de yakın mesafede tatil yapmak isteyenler kendilerine en yakın plajları araştırmaya başladı. Güneşin ve denizin keyfini sürebileceğiniz, İstanbul'a yakın sahiller ve plajlar haberimizde...

KURNA HALK PLAJI

İstanbul içinde denize girmek için en çok tercih Şile'nin en güzel plajlarından biri Kurna Halk Plajı, Şile ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta konumlanmıştır. Hem şehir hayatının stresinden ve kalabalığından kaçmak hem de İstanbul'dan uzaklaşarak doğa ile baş başa kamp yapmak isteyenler için en uygun adres olan Kurna Halk Plajı, doğallığıyla huzur verir.

El değmemiş doğasıyla doğaseverlere hitap eden plajda yüzmenin ve güneşlenmenin dışında gezintiye çıkabilir ve tatilinizin keyfini sürebilirsiniz.

Deniz hızlı derinleşir ve Karadeniz'in hırçın dalgaları burada da kendini gösterir. Her ne kadar cankurtaran hizmeti olsa da yüzme bilmeyenler ve çocuklu aileler dikkatli olması önerilir.

SAHİLKÖY HALK PLAJI

Şile ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta ihtiyaçların karşılanması bakımından gelişmiş bir köy olan Sahilköy'ün Domalı mevkiinde yer alan Sahilköy Halk Plajı, 500 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde bir yerdir. Sakin bir tatil yapmak isteyen kamp tutkunlarının uğrak noktası olan Sahilköy Halk Plajı, sahilde yer alan kamp tesisi ile bilinir. Kamp tatili yapmak için her türlü imkânı sunan tesis Şile'nin en çok tercih edilen kamp alanlarından biri olarak bilinmektedir.

Açık renkli incecik kumlarla kaplı olan plajın denizi Şile'nin çoğu plajının aksine sığdır. Deniz zaman zaman dalgalı olsa da rüzgâr olmayan havalarda çocuklar ve yüzme bilmeyenler için ideal bir plajdır.

DOĞANCILI PLAJI

Şile merkeze 20 kilometre uzaklıkta yer alan Doğancılı Plajı Şile'nin bakir plajlarından biridir. 2100 metre uzunluğu ve 100 metreye varan genişliğiyle Şile'nin en büyük plajlarından biri olan Doğancılı Plajı, daha çok çevredeki yazlıkçılar tarafından tercih edilmektedir. Bu nedenle de yılın her döneminde oldukça sakindir. Rüzgârlı havalarda yoğun dalga olduğu için denize girerken dikkatli olunması gerekmektedir.

ALACALI PLAJI

Şile merkeze yaklaşık 20 km uzaklıktaki Alacalı Plajı, Alacalı Tahsiliye İstasyonu'nun hemen önünde bulunmaktadır. Üç tarafı kayalıklarla çevrili 100 metre uzunluğundaki plaj yüzmenin ve güneşlenmenin yanı sıra eşsiz gün batımı manzarasıyla da tercih edilmektedir. Açık renkli ince taneli kumları ve turkuaz mavinin en güzel tonlarını barındıran denizi, uluslararası öneme sahip bitki türleri ve etrafını saran fosil kumul kayalıklarıyla Ege sahillerini aratmayacak güzelliktedir. Şile'nin tüm plajları gibi Karadeniz'in hırçın dalgaları burada da olduğundan, rüzgârsız havalarda dikkatli olması önerilir.

AYAZMA PLAJI (ŞİLE HALK PLAJI)

Şile merkezde yer alan Şile Halk Plajı'nın diğer adı da Ayazma Plajı olarak bilinmektedir. İstanbul'dan uzaklaşmak isteyen günübirlik tatilcilerin en sevdiği plajlardan biri olan Ayazma Plajı, yaz sezonunda hafta içi dahil kalabalıktır.

1175 metre uzunluğunda ve 50 metre genişliğindeki plajın arkası yemyeşil ağaçlarla kaplı tepelerle çevrili plaj, hem doğal sit alanı içerisinde bulunan hem de mavi bayrak özelliğine plajlardan biridir. Dalgakıranlar nedeniyle deniz oldukça sakindir ve çok sığdır. Bu nedenle çocuklar ve yüzme bilmeyenler güvenle denizin tadını çıkarabilir.

KABAKOZ PLAJI

Şile merkeze 10 kilometre uzaklıkta yer alan Kabakoz Köyü sınırları içerisinde yer alan Kabakoz Plajı, Şile'nin temiz kalmış plajlarından bir tanesidir. İki tepenin arasında saklı kalmış bir cenneti andıran plaj, daha çok şehrin kalabalık plajlarından kaçan; sessiz, sakin, huzurlu bir şekilde deniz keyfi yapmak isteyenler tarafından tercih edilir.

Plaj çoğunlukla kumlu olsa da ayakları rahatsız edecek derecede taşlar da vardır. Deniz hızlı derinleşir ve dalgalıdır. Çok rüzgârlı havalarda cankurtaranlar tarafından denize girilmemesi yönünde uyarılar yapılır. Her yönüyle huzurun ve sakinliğin adresi olan Kabakoz Plajı'nda yüzerken dikkatli olması önerilir.

AKÇAKESE AKKAYA PLAJI

Şile'ye 17 kilometre uzaklıkta Şile-Ağva yolu üzerinde bulunan Akkaya Plajı, Akçakese Köyü sınırları içerisindedir. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki Akçakese Plajı'nda birbirinden güzel birçok koy bulunur. Akyaka Plajı, bu koyların en güzel yerinde konumlanmıştır. Çevresini saran kayalıkları, yumuşacık açık renkli kumsalı ve turkuaz rengi denizi ile Ege koylarını aratmayan plaj, Şile'nin en çok tercih edilen plajlarından biridir.

Korunaklı bir koyda bulunan plajın denizi son derece sakin ve sığdır. Çocuklu aileler rahatlıkla denize girebilir.

AKÇAKESE HALK PLAJI

Şile'nin en güzel plajlarına ve koylarına ev sahipliği yapan Akçakese Köyü'nde bulunan Akçakese Halk Plajı, Şile merkeze yaklaşık 17 kilometre uzaklıktadır.

Üsküdar'dan kalkan otobüslerle Şile merkeze gittikten sonra 15 dakikalık bir yolculuğun ardından Akçakese Köyü'ne varılır ve tabelaları takip ederek kolayca ulaşılır. Sığ ve güvenli denizi, çocuklar ve yüzme bilmeyenler için idealdir.

AĞVA HALK PLAJI

Ağva merkezde bulunan Ağva Halk Plajı, İstanbul ve çevresindeki en kalabalık plajlardan biri olarak bilinir. Ormanların içindeki doğal kum plaj, muhteşem doğası, tertemiz denizi ve sunmuş olduğu imkânlarla hafta sonu olduğu kadar hafta içleri de uğrak bir lokasyondur.

Hem merkeze bu kadar yakın olup hem de doğa ile baş başa kalma imkânı bulabileceğiniz plaj doğallığının yanında temizliği ile de gözde yerlerden biridir. Düzenli olarak temizlenen plaj Şile'nin en temiz plajlarından biri olarak bilinmektedir.

Deniz seviyesi sığ olduğu halde dalgalı olduğu zamanlar çocuklar ve yüzme bilmeyenler için tehlikeli olabilir. Upuzun kumsalda gündüzleri denizin, kumun ve güneşin tadını çıkarabilir, yeşil alanlarda kamp yapabilir, yürüyüş yollarında günbatımının tadını çıkarabilirsiniz.

KİLİMLİ KOYU PLAJI

Ağva'dan yola çıkıp Bucaklı Köyü üzerinden geçerek yaklaşık 2 kilometre gittikten sonra muhteşem manzarasıyla karşınıza çıkan Kilimli Koyu, mermer beyazı kumuyla, tertemiz berrak denizi ve eşsiz doğası ile görenleri etkisi altına alır. Ağva'nın diğer plajlarına nazaran daha sakin olan koy, yüzmenin dışında kamp tatili için de tercih edilir.

Korunaklı bir yapıda olan koyda, Karadeniz'in hırçın dalgalarına rastlanmaz. Deniz suyu ılık, sığ ve sakindir. Çocuklar ve yüzme bilmeyenler güvenli bir şekilde vakit geçirebilir.

KİLYOS HALK PLAJI

Kilyos merkezde yer alan Kilyos Halk Plajı, serinlemek için İstanbulluların yaz tatillerinde en çok tercih ettiği plajlardan biri olarak bilinmektedir. Tatile gitmeye fırsat bulamayan İstanbullular, Kilyos Halk Plajı'na gelerek huzurlu zaman geçirir. Deniz çoğunlukla dalgalı olsa da sığ olduğu için tehlikeli değildir.

KARABURUN PLAJI

İstanbul şehir merkezinden 1 saat, bağlı bulunduğu ilçenin merkezine ise 30 dakika uzaklıktaki Karaburun Plajı, Arnavutköy'e bağlı Karaburun Köyü sınırları içerisindedir. İETT otobüsleri ile kolayca ulaşabileceğiniz plaj, İstanbul'da ikamet edenlerin şehirden kaçması için tercih edebileceği en güzel bölgelerden biridir. Yaz aylarında İstanbullular tarafından serinlemek için çok fazla ziyaret edilen plaj doğa ile iç içe vakit geçirmek, sevdiklerinizle birlikte piknik yapmak için harika bir alternatiftir.

Plaj taşlık, deniz derin ve dalgalıdır. Bu nedenle çocuklu aileler tarafından çok fazla tercih edilmemektedir.

KİLİMLİ KOYU

Kilimli Koyuna gitmek için için öncelikle Ağva'ya ulaşmak gerekmektedir. Üsküdar'dan kalkan 139A otobüsleri vasıtasıyla yaklaşık dört saatlik bir yolculuğun ardından Ağva'ya ulaşmak mümkündür. Kilimli koyu, yüzmeye elverişli sahiliyle beklentinizi karşılayacaktır.

CENEVİZ KALESİ PLAJI

Ankara ve İstanbul'un tam ortasında parlayan bir ilçe Akçakoca ve zengin bir bitkisel çeşitliliğe sahip. Geldiğinizde 40 kilometrelik kumsalda, tertemiz bir deniz ve tane tane kum bulacaksınız. Ceneviz Kalesi Plajı mavi bayraklı bir plaj olduğundan, temiz bir plajda yüzmenin keyfini çıkaracaksınız.

BURGAZADA

Burgazada diğer üç adaya kıyasla daha sessiz bir adadır çünkü Büyükada, Heybeliada ve Kınalıada'nın aksine Kalpazankaya dışında bilinmediğinden, çok fazla tercih edilmemektedir. Şehir gürültüsü, kalabalık, kirli hava ve trafikten uzak Burgazada'nın yeşili ve Marmara'nın mavisinin birbirine karıştığından bu güzel ortamda denize girmek oldukça huzur vericidir.

UYARI: İstanbul'a yakın tatil yerlerine ve plajlara gitmeden önce gerekli tedbirleri almayı, gittikten sonra da hem hava durumuna hem de denizin yapısına (sığ, derin, dalgalı vb) bakmayı unutmayın.

Yüzmeyi bilmiyorsanız derinlere gitmeyin ve tehlike arz edecek eylemlerde bulunmayın. Her ne kadar sahil güvenlik ve cankurtaranlar olsa da, unutmayın ki tedbir almak hepsinden daha önemli.