2022 MEMUR ZAMMI | Memur zammı ne kadar olacak? Emekli zammı ne kadar olacak? Temmuz zammı

Emeklilere zam haberi son dakika - Emekli ve memurların gündeminde 2022 temmuz zammı bulunuyor. Temmuz zammı ile ilgili bilgileri araştıranlar için detaylar açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamalarda, "Altı aylık dönemde enflasyonun yüzde 7.5'i aşması durumunda temmuzdan geçerli olmak üzere aylık ve ücretlere enflasyon farkı yansıtılacak" dedi. İşte 2022 emekli ve memur zam oranı...

MEMUR VE EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI - Emekli ve memurların ücret ve aylıklarına zam yapılacak mı? Herkesin merak ile araştırdığı soru için detaylar belli oldu. Enflasyon farkı yansıtılacak mı? Memur maaşına zam gelecek mi? Emekli maaşına zam gelecek mi? İşte emekli ve memur maaşı tablosu...

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞINA ZAM GELECEK Mİ?

Emekliler ve kamu çalışanları ücret ve aylıklarına temmuz ayında yılın ikinci zammını alacak.

ENFLASYON FARKI ALACAKLAR!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konu hakkında detayları açıkladı. Bakan Nebati, "Ocak ayı enflasyon farkı dâhil yüzde 30.95 oranında artış yapılmış olup temmuz ayından geçerli olmak üzere de yüzde 7 oranında artış yapılacak. Altı aylık dönemde enflasyonun yüzde 7.5'i aşması durumunda temmuzdan geçerli olmak üzere aylık ve ücretlere enflasyon farkı yansıtılacak" dedi.

YÜZDE 41,67 ARTIŞ ORANI!

SABAH'ta yer alan habere göre, emekli ve memur için ocak ayında yapılan yasal düzenleme ile ek zam imkânı tanındı. Bu kapsamda taban emekli aylığı 2500 liraya çıkarılırken, memur ve emeklilerine toplu sözleşmede yüzde 5 olan zam oranları enflasyon farkı hariç 2.5 puan artırılarak yüzde 7.5 yapıldı ve enflasyon farkıyla beraber oran yüzde 30.95 oldu. Temmuz ayında yapılacak değerlendirmeye göre yüzde 7 olan toplu sözleşme zam oranının artırılması gündeme gelebilecek. Memur ve emeklilerine 2.5 puanlık bir artış daha yapılması durumunda zam oranı yüzde 41.67 olarak güncellenecek. SSK-Bağ-Kur emeklileri için taban aylık da yükseltilecek.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

5 aylık enflasyona göre: 8.688,20 TL

6 aylık enflasyon tahminine göre: 8.947,24 TL

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

5 aylık enflasyona göre: 5.796,15 TL

6 aylık enflasyon tahminine göre: 5.969,00 TL

EN DÜŞÜK SSK EMEKLİSİ AYLIĞI (2000 Öncesi) NE KADAR OLACAK?

5 aylık enflasyona göre: 4.465,27 TL

6 aylık enflasyon tahminine göre: 4.597,94 TL

İŞTE BAKAN NUREDDİN NEBATİ'NİN MAAŞ ZAMMI AÇIKLAMASI!

"Ocak ayı enflasyon farkı dâhil yüzde 30.95 oranında artış yapılmış olup temmuz ayından geçerli olmak üzere de yüzde 7 oranında artış yapılacak. Altı aylık dönemde enflasyonun yüzde 7.5'i aşması durumunda temmuzdan geçerli olmak üzere aylık ve ücretlere enflasyon farkı yansıtılacak. Ocak ayı itibariyle asgari geçim indirimi uygulamasına son verildi. Asgari ücretin aylık gelir vergisi matrahı ile damga vergisi matrahı tutarı kadar kısmı ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde istisna tutularak asgari ücretten gelir ve damga vergisi kesintisi kaldırıldı ve bu uygulama tüm ücret geliri elde edenlere yayınlaştırıldı. Böylece kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde söz konusu zamların haricinde vergi istisnasına bağlı olarak da ayrıca artış meydana geldi. Ülkemizin kalkınması ve bölgesel gelişmişlik farklarının en aza indirilmesi amacıyla, Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi, Su ve Kanalizasyon Altyapı Programı ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı, KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Kurumlar Vergisi İndirimi, SGK Primi, İşveren Hissesi Desteği, Arazi Tahsisi, Faiz Oranı Desteği, SGK Prim Desteği,KGF desteği. Gelir Vergisi Stopajı Desteği vb. bölgesel projeler yürütülmekte ve teşvikler sağlanıyor" dedi.