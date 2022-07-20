Tıp Fakültesi başarı sıralaması kaç? TIP FAKÜLTESİ TABAN - TAVAN PUANLARI | 2022 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ
YKS 2022 puanlarının ve başarı sıralamalarının belli olmasının akabinde, üniversite tercih listesini hazırlamak isteyen adaylar hayali olan Tıp Fakültesi başarı sıralamasını ve taban puanlarını araştırmaya başladı. YÖK tarafından açıklanan 2022 tercih kılavuzuyla birlikte üniversite tercihi yapmak isteyen milyonlarca üniversite öğrencisi adayı için Tıp Fakültesi puanları ve sıralaması haberimizde...
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 sonuçlarına göre üniversite tercihi yapacak milyonlarca aday 2021 yılı yerleştirme puanları ve sıralamalarını göz önünde bulundurarak tercih listesini hazırlamaya başladı. Tıp Fakültesi'nin puanları ve başarı sıralaması ise merak edilenler arasında yerini aldı. İşte YKS 2022 tercihlerinde Tıp Fakültesi'ne dair merak edilenler...
YÖK ATLAS TERCİH SİHİRBAZINA GÖRE 2021 YILI TIP FAKÜLTESİ TABAN VE TAVAN PUANLARI: