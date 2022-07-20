Hukuk Fakültesi başarı sıralaması kaç? HUKUK FAKÜLTESİ TABAN - TAVAN PUANLARI | 2022 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ

YKS 2022 puanlarının ve başarı sıralamalarının belli olmasının akabinde, üniversite tercih listesini hazırlamak isteyen adaylar hayali olan Hukuk Fakültesi başarı sıralamasını ve taban puanlarını araştırmaya başladı. YÖK tarafından açıklanan 2022 tercih kılavuzuyla birlikte üniversite tercihi yapmak isteyen milyonlarca üniversite öğrencisi adayı için Hukuk Fakültesi puanları ve sıralaması haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 20.07.2022- 17:06 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022- 17:06