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Matematik öğretmenliği başarı sıralaması kaç? MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TABAN - TAVAN PUANLARI | 2022 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ
YKS 2022 puanlarının ve başarı sıralamalarının belli olmasının akabinde, üniversite tercih listesini hazırlamak isteyen adaylar hayal ettiği bölüm olan matematik öğretmenliğininin başarı sıralamasını ve taban puanlarını araştırmaya başladı. YÖK tarafından açıklanan 2022 tercih kılavuzuyla birlikte üniversite tercihi yapmak isteyen milyonlarca üniversite öğrencisi adayı için matematik öğretmenliği puanları ve sıralaması haberimizde...
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 sonuçlarına göre üniversite tercihi yapacak milyonlarca aday 2021 yılı yerleştirme puanları ve sıralamalarını baz alarak tercih listesini hazırlamaya başladı. Matematik öğretmenliği bölümünün puanları ve başarı sıralaması ise merak edilenler arasında yerini aldı. İşte YKS 2022 tercihlerinde matematik öğretmenliği bölümüne dair merak edilenler...
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