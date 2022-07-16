SSK BAĞKUR 4A - 4B- 4C Temmuz ayı emekli maaşları ne zaman yatırılacak? Zamlı emekli maaşı Temmuz ayı ödeme takvimi!

Milyonlarca emekli, Temmuz ayından itibaren ne kadar zam alacağını araştırmaya başladı. TİÜK tarafından açıklana 6 aylık enflasyon verisine göre emekli ve memur zamları belli oldu. Peki, emekli zammı nasıl hesaplanır? 'Ne kadar emekli maaşı alacağım, Temmuz maaşım ne kadar olacak?' sorusunun cevabını sorgulayan milyonlarca emekli için detaylar haberimizde...