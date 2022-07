Pika Sendromu sendromu nedir, belirtileri neler? Pika Sendromu neden olur, tedavisi var mı?

İnsan vücudunda olması gereken önemli olan bazı vitamin ve minerallerin eksik olmasıyla ortaya çıkan pika sendromunun belirtileri, sebebi ve nasıl tedavi edildiği araştırılmaya başladı. Normalde besin olarak tüketilmeyen taş, alçı, kalem ucu gibi farklı maddeleri tüketen kişilerle ortaya çıkan Pika Sendromu'na dair detaylar haberimizde...

PİKA SENDROMU NE ANLAMA GELİR, NEDEN OLUR?

Pika Sendromu, Hipokrat'a göre 'besin olmayan maddeleri yemek veya yemeyi arzulamak' olarak tanımlanmıştır.

Günlük hayatımızda tüketilmeyen ve gıda grubunda ele alınmayan saç, boya, kağıt, bez, sabun, ip, yün, toprak, tebeşir, talk pudrası, metal, çakıl, sakız, kül, kömür, nişasta ve kil gibi besin değeri olmayan maddelerin tüketilmesi olarak bilinmektedir.

Yeme bozukluğu olarak değerlendirilen pika sendromu, işlev bozukluğu olarak kategorize edilmektedir. Sendrom ismini Latincede 'saksağan' olarak bilinen ve önüne gelen her şeyi yemesiyle bilinen bir kuş türü olan 'pica'dan almıştır.

Daha çok çocuklarda görülen bu sendrom hamilelerde de oldukça sık rastlanan bir rahatsızlıktır.

Pika sendromu, demir eksikliği ve yetersiz beslenme sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Bunun yanı sıra hamilelikte de oldukça etkilidir. Vücudun önemli bir besin eksikliğini gidermek istemesi sonucu görülen pika, anemi ve yetersiz beslenme dışında şizofreni nedeniyle de ortaya çıkabilmektedir. Şizofreni, pika sendromunu tetikleyebilmektedir.

PİKA SENDROMU BELİRTİLERİ NEDİR?

Pika sendromunda karın ağrısı en bilinen belirtilerden biridir. Çoğunlukla çocuklarda görülen pika sendromunun diğer belirtileri ise şöyledir:

Dışkıda kan

Mide ülseri

Kabızlık

İshal

PİKA SENDROMU NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Pika sendromu, yetersiz beslenme kaynaklı meydana gelen hastalıklar arasında yer aldığı için öncelikli uyarılar ebeveynlere yapılmalıdır. Yiyecek olmayan maddelerin çocuklar tarafından tüketilmemesi için gerekli özen gösterilmeli ve bu gibi eylemlere temelden müdahale edilmesi gerekmektedir. Ayrıca çocuklara bağışıklık sistemini yeniden kazandırmak ve düzenli beslenme alışkanlığı edindirmek için gerekli tedaviler yapılmalıdır. Davranış bozukluğu görülen çocuklar da psikolojik servise yönlendirilmelidir.

Pika sendromu şüphesinin oluşması için belirtilerin bir ay süresince sürmesi gerekmektedir. Bu bir aylık sürecin ardından Amerikan Psikiyatr Birliği tarafından hazırlanmış olan DSM-5 (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı) kriterleri ile tedavi yapılması gerekmektedir. Kişinin tüm değerleri ölçülür ve kan ya da mineral değerlerinin normal olup olmadığı araştırılır. Elde edilen veriler ile birlikte gerekli tedaviler uygulanmaya başlar.