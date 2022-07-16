Milli Piyango tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto, 16 Temmuz 2022 Cumartesi günü çekildi. Şans oyunlarının sıkı takipçileri arama motorlarında, 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 16 Temmuz 2022 Cumartesi Sayısal Loto sonuçları! Çılgın Sayısal Loto sorgulama...' gibi aramalarda bulunuyor. Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişleri bilindiği üzere pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 16 Temmuz 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

Milli Piyango tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto, 16 Temmuz 2022 Cumartesi günü çekildi. Şans oyunlarının sıkı takipçileri arama motorlarında, 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 16 Temmuz 2022 Cumartesi Sayısal Loto sonuçları! Çılgın Sayısal Loto sorgulama...' gibi aramalarda bulunuyor. Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişleri bilindiği üzere pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 16 Temmuz 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

16 TEMMUZ CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çılgın Sayısal Loto 16 Temmuz Cumartesi günü saat 21:30'da çekildi. Çılgın Sayısal Loto çekilişi www.millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.

16 TEMMUZ 2022 SAYISAL LOTO SONUÇLARI

75-17-10-26-80-29 ve 32 (Joker) oldu. Süper star numarası ise 87 oldu.

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