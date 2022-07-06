İstanbul bayram namazı saati milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Kurban Bayramı sebebiyle 9 Temmuz Cumartesi sabah cemaatle birlikte kılınacak bayram namazının nasıl kılındığı ise merak edilenler arasında yer alıyor. Müslüman alemi için oldukça faziletli bir ibadet olan bayram namazına dair merak edilenler ve 2022 Kurban Bayramı İstanbul bayram namazı saati haberimizde...

Bayram namazı kılarak evlerine bayramı getirmek isteyen milyonlarca Müslüman, il il Kurban Bayramı namaz saatlerini araştırmaya başladı. 2022 İstanbul bayram namazı saatlerini merak edenler ve sorgulayanlar için İstanbul bayram namaz saati ve bayram namazının nasıl kılındığına dair detaylar haberimizde...

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAATİ - 2022 KURBAN BAYRAMI

Diyanet'in paylaştığı bilgiye göre, 9 Temmuz 2022 sabahı cemaatle birlikte kılınacak Bayram Namazı saati İstanbul için 06.15 olarak belirlendi.

İstanbullular Kurban Bayramı namazını 06.15'te kılacak ve ardından, verilecek Bayram Hutbesini dinleyecek.

BAYRAM NAMAZININ FAZİLETİ VE ÖNEMİ

Toplu kılınan bayram namazı, Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliği geliştirir, bayram kutlamasına vesile olur.

Namazın ardından cami bahçesinde cemaat bayramlaşır ve toplumsal duygular, beraberlik güçlenir.

Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunan hutbe, topluma yol gösterici nitelikte olur.

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (s.a.v) bayram namazı için şöyle buyurur:

"Allahü teala bayram sabahı meleklere emreder. Onlar da yeryüzüne inip sokak ağızlarında, yol başlarında dururlar. İnsan ve cinden başka bütün yaratıkların işitecekleri bir sesle şöyle seslenirler: 'Ey Muhammed ümmeti! Azı kabul edip büyük karşılıklar ihsan eden ve büyük günahları bağışlayan Rabbinize çıkınız' derler. Onlar da cami ve mescidlere çıkarlar. Namazlarını kılıp dualarını ettiklerinde Allahü teala onların her işini görür, görülmedik bir işleri kalmaz. Bütün günahlarını affeder. Bu halde onlar mağfiret olunmuş olarak dönerler."