Öğrenci affı başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 Öğrenci affı başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir?

Resmi Gazete'de yayımlanan öğrenci affı kararının ardından milyonlarca vatandaş, öğrenci affının ne zaman yürürlülüğe gireceğini ve başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Peki, öğrenci affı başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak? Öğrenci affı başvuruları için hangi belgeler gerekli? İşte 2022 öğrenci affına dair merak edilenler...

Öğrenci affından faydalanmak isteyen milyonlarca vatandaş, öğrenci affının şartlarını ve başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Çeşitli sebeplerle üniversiteyi bırakan öğrencilerin öğrenci affı ile birlikte yeniden okula dönme şansına sahip olmasıyla birlikte, öğrenci affı başvurularının nasıl yapılacağı da merak edilenler arasında yerini aldı. İşte 2022 öğrenci affının ayrıntıları...

ÖĞRENCİ AFFI NEDİR?

Çeşitli sebeplerle üniversiteyi bırakan öğrenciler, öğrenci affı ile birlikte yeniden okula dönme şansına sahip oluyor. İlk olarak 2018 yılında hayata geçirilen uygulamaya dair yeni çalışmalar 2022 yılı içinde tamamlanıyor.

2022 ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSAYACAK?

Yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte iken ilişiği kesilenler ile bu yükseköğretim kurumlarına kayıt hakkı elde ettiği halde çeşitli sebeplerle kayıt yaptıramamış öğrencilere geçmişe yönelik süre sınırlaması olmaksızın yüksek öğrenimlerine devam etme hakkı tanınıyor.

Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dahil, terör suçu ile kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olanlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabileceği konusunda karara varıldı.

Genel Kurul'da teklife eklenen önergeyle, akademik hayatla ilgili ağır bir suç olan, 'intihal' suçu sebebiyle yükseköğretim kurumlarından ilişkisi kesinlerin aftan yararlanmamaları amaçlanıyor.

ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

Öğrenci affıyla ilgili maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.

ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğrencii affından faydalanmak isteyen öğrenciler, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başvuru formu ile yani başvuru dilekçesi ile daha önce bağlı olduğu fakültenin öğrenci işlerine bizzat müracaat edebilecekler.

ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NEDİR?

Lise diploması aslı

Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

Erkek adaylardan askerlik belgesi veya askerlik hizmetini yapmış olanlardan terhis belgesi

2 fotoğraf

Öğrenim ücreti ( ikinci öğretim öğrencilerinden talep ediliyor. )

Başvuru sırasında bu belgeleri yanınızda bulundurmanız akabinde başvurunuzu gerçekleştirebileceksiniz fakat bazı üniversiteler başvuru evrakları için farklı belgeler talep ettiğinden; üniversitenizin İnternet sitesinden gerekli belgeleri öğrenebilirsiniz.

ÖĞRENCİ AFFI NE ZAMAN YÜRÜRLÜLÜĞE GİRECEK?

Öğrenciler, fakültelerinin öğrenci işlerine başvuruda bulunarak kayıtlarını tekrar yaptırabilecekler. Öğrenci affından faydalanmak isteyen öğrenciler ilgili madde yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44. maddesinde belirtilen esaslara göre 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.