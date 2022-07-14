İl içi öğretmen tayinleri (atamaları) ne zaman açıklanacak? 2022 MEB il içi tayinlerinin açıklanacağı tarih belli oldu!

8 Temmuz itibarıyla yıl il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları sonlanan binlerce öğretmen, tayin sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. MEB tarafından açıklanacak il içi atama sonuçlarına dair son dakika gelişmeleri ve il içi tayinlerinin ne zaman belli olacağına dair merak edilenler haberimizde...

İl içi yer değiştirmelerin sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak yerleştirmelerde, eşit puan olması halinde öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verileceği bildirilirken; 2022 il içi tayin sonuçlarına dair son dakika gelişmeleri haberimizde...

ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İl içi yer değişikliği başvularını tamamlayan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 8 Temmuz 2022 tarihi dikkate alınarak belirlenecek ve sonuçlar 19 Temmuz'da açıklanacak, görevden ayrılma işlemleri ise 20 Temmuz 2022 itibarıyla gerçekleşecek.

İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.

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