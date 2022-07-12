NASA, Beyaz Saray'da düzenlenen tören ile James Webb teleskobu ile çekilmiş ilk renkli fotoğrafı yayınladı. Yayınlanan fotoğraf, tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. İşte detaylar...

Beyaz Saray'da düzenlenen törende NASA yetkilileri, teleskobun çektiği ilk renkli fotoğrafı paylaştı. James Webb teleskobu ile çekilen bu fotoğraf tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Sosyal medya ve arama motorlarında gündemde ilk sırada yer aldı.

JAMES WEBB TELESKOBU GEZEGENLERDE YAŞAMI ARAŞTIRACAK

NASA Direktörü Bill Nelson ise fotoğrafın paylaşılmasının ardından yaptığı konuşmada, "Biliyorsunuz bundan 100 yıl önce tek bir galaksi olduğuna inanıyorduk, şimdi sayısız milyarlarca galaksi ve güneş olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.

Söz konusu teleskopun, evrenin 13 milyar yıllık sırlarına ulaşmaya çalıştığını belirten Nelson, James Webb teleskopunun gezegenler üzerinde yapacağı kimyasal incelemeler ile bu gezegenlerde yaşam olup olmadığını da belirlemeye çalışacağını söyledi. NASA, James Webb Uzay Teleskopu'ndan daha çok fotoğraf ve veriyi, kamu oyu ile paylaşacak.

NASA'nın Avrupa ve Kanada uzay ajanslarıyla ortak çalışmasının ürünü olan Webb, bugüne kadar yapılmış en büyük ve güçlü teleskop olan ancak 31 yaşına gelmesi nedeniyle çalışma ömrünün sonuna yaklaşan Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi olarak görülüyor. Webb'in 6 aylık hazırlık döneminin tamamlamasının ardından yayınlanacak ilk renkli görüntüler, gelecekteki bilim görevlerinin başlangıcını temsil edecek. Uzayın gizemlerine kapı aralayan teleskobun "net ve iyi odaklanmış" görüntüler yakalayabildiği ve beklenenin üzerinde optik performans sergilediği bilgisi paylaşılıyor.

Bu zamana kadar en gelişmiş uzay teleskobu olarak bilinen James Webb'in sunacağı görüntüler, evrenin oluşumu ve olası başka yaşanabilir gezegenlerin keşfi için önem taşıyor.

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