TOKİ ucuz konut satışı başvurusu nasıl yapılır? TOKİ kuralı konut satışı başvuru koşulları neler? Hangi şehirlerde satış yapılacak?

TOKİ, dar ve orta gelirli vatandaşların ev alma hayallerini gerçeğe dönüştürecek yeni bir hamle yaptı. TOKİ ucuz ev satışı kampanyalarını araştıranlara müjdeli haber geldi. TOKİ, 24 ilde toplam 3151 konutu düşük taksit ve uzun vade ile vatandaşlara sunacak. Peki, TOKİ kuralı konut satışı başvuru koşulları neler? Hangi şehirlerde satış yapılacak? Başvurular nereden, nasıl yapırlır? İşte detaylar...

Dar ve orta gelirli ailelerin ev sahibi olabilmesi hayal değil. TOKİ, 24 ilde toplam 3151 konutu düşük taksit ve uzun vade ile vatandaşlara sunacak. Kura modeli ile verilecek daireler 2+1 ve 3+1 olacak. 1442 liradan başlayan taksit fırsatları ile vatandaşlar ev sahibi olabilecek.

TOKİ KURALI EV SATIŞI HANGİ ŞEHİRLERDE?

İzmir

Kırıkkale

Kocaeli

Sivas

Uşak

Şanlıurfa

Iğdır

Kilis

Kütahya

Siirt

Çorum

Bursa

Elazığ

Hatay

Gaziantep

Karaman

Yozgat

Konya

Aksaray

Bolu

Çankırı

Erzincan

Tekirdağ

Van

TOKİ KURALI EV SATIŞI KATILIM KOŞULLARI NE?

TOKİ'den kuralı ev sahibi olabilmek için tek bir şart bulunmaktadır. Başvuru yapacakların eşleri ve velayetindeki çocukların üzerine tapuda kayıtlı bağımsız konutların bulunmaması. TOKİ başvurusu 1 haneden tek birey üzerinde yapılabiliyor.

TOKİ KURALI EV SATIŞI BAŞVURUSU NASIL VE NEREYE YAPILIR?

Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla yapılmaktadır. Her il için tarihler değişmekle birlikte 4 Ağustos'a kadar kabul edilecek. Konutlara başvuru yapacak vatandaşların 18 yaşını doldurmuş ve Türk vatandaşı olması gerekiyor.

TOKİ EV SATIŞI TAKSİT SAYISI NE?

2+1 ve 3+1 dairelerin satışa sunulacağı TOKİ kuralı daire satışında yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek.