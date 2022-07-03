🏐ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR?
Torba Yasa teklifi TBMM'den geçti: Ek gösterge, öğrenci affı ve maaş ödemelerinde yeni dönem başlıyor!
🏐ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR?
Torba Yasa teklifi TBMM'den geçti: Ek gösterge, öğrenci affı ve maaş ödemelerinde yeni dönem başlıyor!
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