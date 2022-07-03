Torba Yasa teklifi TBMM'den geçti: Ek gösterge, öğrenci affı ve maaş ödemelerinde yeni dönem başlıyor!

Meclis Başkanvekili Celal Adan Başkanlığı'nda bir araya gelen TBMM Genel Kurul Toplantısı'nda alınan yeni kararlar milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Torba Teklif olarak adlandırılan tekliflerin, 'Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' oybirliği ile kabul edilmesiyle birlikte ek gösterge, öğrenci affı, asgari ücret zammının detayları ve maaş ile ikramiye hesaplamalarında son durum gündeme geldi. İşte Torba Yasa teklifinin detayları...

Ek gösterge, emekli maaş taban fiyatı, ikrami farkları ve öğrenci affı düzenlemesini de kapsayan ekonomiye ilişkin torba yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edildi. Kabul edilen bu yasa ile en düşük emekli aylığı 2 bin 500 liradan, 3 bin 500 liraya çıkarıldı ve ek göstergenin detayları belli oldu. İşte Torba Yasa'ya dair merak edilenler...

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Torba Yasa Teklifi'nin ardından Bakanlık konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bu açıklamaya göre, çalışan ve emekli 5,3 milyonu aşan kamu personelinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesini sağlayan tarihi nitelikteki ek gösterge düzenlemesinin kapsamı kamuoyu beklentileri doğrultusunda genişletildi.

Bakanlık tarafından değerlendirilmek üzere TBMM'ye sunulan ek gösterge reform paketinde yapılan değişikliklerle, kamuda çalışan birçok meslek grubu ve unvanın da 3600 ek göstergeden faydalanması sağlandı.

Böylece 1994'ten bu yana kapsamlı bir şekilde ele alınmayan ek gösterge sistemi, güncel şartlara uyum sağlaması amacıyla bütüncül bir bakış açısı gözetilerek yeniden revize edildi.

Memurların, kadro unvanı/derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu ve eğitim durumu esas alınarak belirlenen ek gösterge sisteminde yapılan düzenlemelerle, kamu hiyerarşisindeki kimi aksaklıklar giderildi, memurların hem emekli ikramiyelerinde hem de emekli aylıklarında iyileştirmeler yapıldı.

3600 EK GÖSTERGE DETAYLARI

Öncelikle birinci dereceye gelmiş olmak şartıyla tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu tüm sağlık çalışanı ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltildi.

Ayrıca avukat, il müdürü, bekçi, uzman jandarma ve uzman erbaş gibi 3000 ek göstergeli tüm meslek gruplarının da 3600 ek gösterge düzenlemesinden faydalanmaları sağlandı.

Dört meslek grubunun yanı sıra sosyal tarafların beklentileri dikkate alınarak il müdür yardımcısı, ilçe müdürü, şube müdürü, gelir uzmanı ve mali hizmetler uzmanları gibi kariyer uzmanları ile denetmenlerin de 2200 olan ek göstergeleri 3600 ek göstergeye çıkarıldı.

Düzenleme kapsamında, Temmuz 2022 itibarıyla ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan birinci derecedeki bir memurun emekli aylığında 1728 lira, emekli ikramiyesinde ise 62 bin 299 lira artış olacak.

Bu ay itibarıyla birinci derecedeki 3000 ek göstergeli öğretmen, sağlık çalışanı, din görevlisi, avukat ve matematikçi gibi unvanlarda görev yapanların emekli aylığı 7 bin 878 liradan 9 bin 605 liraya, emekli ikramiyesi ise 284 bin 73 liradan 346 bin 371 liraya çıkacak.

POLİS ÖDEMELERİNDE İYİLEŞTİRME

Polisler de bu artıştan yararlanacak ve ek ödemeleriyle emekli aylıkları 7 bin 978 liradan 9 bin 705 liraya, emekli ikramiyeleri 284 bin 73 liradan 346 bin 371 liraya yükselecek.

Ek göstergesi 2200'den 3600'e yükseltilen sağlık çalışanları, din görevlileri, denetmen ve şube müdürü gibi memurların ise emekli aylıklarında 1946 lira ve ikramiyelerinde 70 bin 210 lira ilave ödeme olacak.

Bu kişilerin emekli aylıkları 7 bin 659 liradan 9 bin 605 liraya, emekli ikramiyeleri ise 276 bin 161 liradan 346 bin 371 liraya yükselecek.

Bu ay yüzde 40 zam uygulanacağı varsayılarak hesaplanan bu tutarlar, ek gösterge düzenlemesinin yürürlüğe gireceği Ocak 2023'te memur maaş zamları oranında artacak.

Öte yandan, kamuda unvanlar arasındaki hiyerarşi dikkate alınarak genel müdür yardımcısı ve emsali kadroda görev yapan yöneticilerin 3600 olan ek göstergeleri de 4400 olarak yeniden belirlendi.

Adalet duygusu rehberliğinde ek göstergesiz yardımcı hizmetler sınıfında görev yapanlar da dahil olmak üzere tüm memurlara ilave 600 puan verilmesi sağlanarak emekli ve çalışan tüm kamu görevlilerinin ek göstergelerinde iyileştirme yapıldı.

HİYERARŞİK DENGELER GÖZETİLDİ

Yasayla mevcut sistemdeki hiyerarşik dengeler gözetilerek mülki idare hizmetleri sınıfında görev yapan vali ve kaymakamların görev aylıkları iyileştirildi. Ayrıca belediye başkanlarının emekli aylıkları arasında makam tazminatından kaynaklanan farklılaşmanın ortadan kaldırılmasına yönelik düzenleme yapıldı.

Bu çerçevede, 2008 sonrası göreve başlayan ya da 2008 öncesi göreve başlamış olup mevcut şartları sağlayamadığı için makam tazminatından faydalanamayan belediye başkanlarının emekli aylıkları söz konusu tazminatlar eklenerek ödenecek.

Bu sayede makam tazminatlarından faydalanamayan 2008 sonrası göreve başlamış bir belediye başkanının emekli aylığında bu ay itibarıyla 8 bin 228 lira, il belediye başkanının emekli aylığında 7 bin 199 lira, ilçe belediye başkanının emekli aylığında 4 bin 113 lira ve diğer belediye başkanlarının emekli aylıklarında ise 3 bin 86 lira artış olacak.

Düzenlemeyle mevcutta 2 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı da 3 bin 500 liraya çıkarıldı.

Bu ay itibarıyla bütün emeklilerin aylıklarına ilk 6 aylık zam da uygulanacak.



Bakanlığın, birinci derece ve 30 yıl hizmeti olan devlet memurlarını esas alarak ek gösterge artışının bazı unvanların emekli aylık ve ikramiyelerine etkisine ilişkin hazırladığı tablo şöyle belirlendi:

Bu grafik Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.

EMEKLİ MAAŞI ALT SINIRI BELİRLENDİ

Kanun teklifi ile emekli maaşlarının alt sınırı da yeniden düzenlendi. Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 2 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarının 3 bin 500 liraya yükseltilmesine karar verildi.

Teklifle, belediye başkanlarının makam/temsil ve görev tazminatlarından yararlanması sağlandı.

ASGARİ ÜCRETTE ÇİF TARAFLI DESTEK

Asgari ücretin 5 bin 500 TL'ye çıkartılmasıyla birlikte, verilen önergeyle, 2022 Temmuz ile Aralık aylarında istihdamı desteklemek için; işgücü maliyetlerini azaltmak üzere sektör ayırımı yapılmaksızın, finansmanını İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak şekilde işverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 3,33TL, aylık 100 TL asgari ücret desteği sağlanacak.

ÖĞRENCİ AFFI KABUL EDİLDİ

Kanun teklifi ile öğrenci affı da kabul edildi. Bu bağlamda, yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte iken ilişiği kesilenler ile bu yükseköğretim kurumlarına kayıt hakkı elde ettiği halde çeşitli sebeplerle kayıt yaptıramamış öğrencilerin geçmişe yönelik süre sınırlaması olmaksızın yüksek öğrenimlerine devam etme hakkı tanınmasına karar verildi.

Bu durumda, yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dahil, terör suçu ile kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olanlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabileceği konusunda karara varıldı.

Genel Kurul'da teklife eklenen önergeyle, akademik hayatla ilgili ağır bir suç olan, 'intihal' suçu sebebiyle yükseköğretim kurumlarından ilişkisi kesinlerin aftan yararlanmamaları amaçlanıyor.

Noterlik Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle iki defa yapılan ilana rağmen atama yapılamayan bir noterliğe; bulunduğu noterlikte üst sınıf veya aynı sınıf noterler arasından, bu sınıflardan isteklinin bulunmaması halinde, bir alt sınıf noterler arasından atama yapılabilecek.

Kanunla; Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın görev alanına giren hizmetlerin yerine getirilmesi için gerektiğinde bina ve taşıt kiralaması yapmak, mal ve hizmet satın almak için de döner sermayeyi kullanabilme imkanı veriliyor.

Turizmi Teşvik Kanunu'nda yapılan değişiklikle orman sayılan alanlar ve milli parklar üzerinde, turizm yatırımı gerçekleştirilmek amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca kış turizm merkezlerindeki günübirlik ile mekanik tesis hattı amaçlı yapılan kiralama sözleşmeleri de düzenleniyor.

RUHSAT BEKLEYENLERE ÇÖZÜM!

İmar Kanunu'nda yapılan değişiklikle, 1 Temmuz 2022'ye kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup kullanma izni verilmeyen veya alınmayan yapılara geçici olarak elektrik ve/veya su aboneliğinin yapılabilmesi imkanı da verilecek.