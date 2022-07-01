Kabotaj Bayramı nedir, nasıl ortaya çıktı? | 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı için en güzel mesajlar ve sözler

Her yıl 1 Temmuz'da kutlanan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın nasıl ortaya çıktığı araştırılmaya başladı. Birçok vatandaşın merak ettiği Kabotaj Bayramı'nın anlam ve önemi ise gündemde yerini aldı. İşte 1 Temmuz Denizcilik ve Kaboaj Bayramı'na dair merak edilenler ve en güzel deniz, denizcilik ve kabotaj mesajları...

Kabotaj Bayramı'nın anlam ve önemi gündemde yerini aldı, 96. yıldönümü kutlanan 1 Temmuz Deniz ve Kabotaj Bayramı'nın nasıl ortaya çıktığı araştırılmaya başladı. Çeşitli etkinliklerle ülkenin dört bir yanında kutlanan Kabotaj Bayramı'na özel en güzel mesajlar; Deniz ve Kabotaj Bayramı'na dair merak edilenler haberimizde...

KABOTAJ NEDİR?

Kabotaj, bir ülkenin kendi karasularında ve kendi limanları arasında gemi işletme ve her türlü liman hizmetlerini kendi kontrolünde bulundurma hakkına verilen isimdir. Büyük Türkçe Sözlük, kabotajın kelime anlamını "Bir ülkenin iskele veya limanları arasında gemi işletme işi" olarak karşılamaktadır.

KABOTAJ BAYRAMI NEDİR, NEDEN KUTLANIYOR?

19 Nisan 1926 tarihinde çıkarılan 815 sayılı yasaya göre, Türkiye limanları arasında yalnızca Türk teknelerinin hizmet görmesi zorunluluğu getirildi. Söz konusu yasa 1926 senesinde 1 Temmuz'da yürürlüğe girdiği için, bu tarih, 1935 yılından itibaren Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaya başladı.

Daha sonra bu kabotaj kelimesinin yanına denizcilik kelimesi de eklenerek bayramın adı Denizcilik ve Kabotaj Bayramı halini aldı. 2007 yılından bu yana Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlanan bu özel günde, ülkenin dört bir yanında çeşitli etkinlikler düzenlenmeye başladı.

KABOTAJ BAYRAMI MESAJLARI