Yoklama kaçaklarının ve bakayaların bedelli askerlikten askerlik affıyla faydanması için düzenlemeler devam ediyor ve 550 bin kişiyi yakından ilgilendiren bedelli askerliğin detayları araştırılıyor. Peki, bedelli askerlik ne kadar, kaç para? Askerlik affıyla bedelli askerlik yapacak kişiler ne kadar ödeme yapacak? İşte askerlik affına ve bedelli askerliğe dair merak edilenler, son gelişmeler...

Askerlik affının gündemde yer alması ve Meclis'e sunulmasıyla birlikte, bedelli askerlik ücretleri ile şartları araştırılmaya başladı. 550 bin yoklama kaçağını ve bakaya durumuna düşenleri yakından ilgilendiren düzenlemenin detayları arama motorlarında sorgulananlar arasında yerini aldı. Peki, bedelli askerlik güncel ödeme tutarı ne kadar, kaç TL? Askerlik affıyla bedelli askerlik yapanlar ne kadar ödeyecek? İşte detaylar...

ASKERLİK AFFIYLA BEDELLİ ASKERLİKTEN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Meclis'e sunulan teklifin detaylarını aktard ve 20 maddelik bir mevzuat çalışmasının hazırlandığını belirtti. Milli Savunma Bakanlığı'nın ihtiyaçları kapsamında, 7 kanunda değişiklik öngören 20 maddelik mevzuat çalışması hazırlandığını ifade eden Ünal, kanun teklifinin, kamuoyunda "bedelli yasası" olarak konuşulan yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlülerin de bu hizmetten faydalanabilmelerine ilişkin düzenlemeyi içerdiğini belirtti ve şu sözleri ekledi:

"Teklif, firar, izin tecavüzü gibi hakkında başlatılan ön incelemenin kesintiye uğramadan yürütülebilmesi ve adli soruşturmanın ivedi şekilde başlatılabilmesi için anılan personelin ifadesi alınması zorunluluğundan vazgeçilmesine ilişkin hukuki düzenleme içeriyor"

Mahir Ünal, Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında çalışan kamu görevlileri, askerlik hizmetini yerine getiren yedek subaylar, yedek astsubaylar ile erbaş ve erleri ilgilendiren, askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklarda Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Adana ve Erzurum idare mahkemelerinin yetkili olacağını paylaştı.

BEDELLİ VE DÖVİZLE ASKERLİK HAKKINDA SON GELİŞMELER

"Askerliğe elverişli" kararı verilmiş olanlar bedelli askerlikten yararlandırılacak ve ödenecek bedel, ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı dikkate alınarak belirlenecek. Seçim sonrasında bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de vazgeçenlere yeni bir hak tanınmayacak.

Bedelli askerlik hizmetinden, fiili askerlik hizmetine başlayanlar; müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlardan, bedelli askerliğe müracaat edip de seçim öncesi vazgeçenler veya müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemelerini yapmayanlar yararlanamayacak.

Müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar hakkında, yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalınan tarihten müracaat tarihine kadar geçen sürenin her bir yılı için ödenecek tutara ek bedel alınacak. Ek bedel, 40.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile geçerli mazeretler hariç yoklama kaçağı, saklı ve bakaya kaldıkları toplam sürenin yıl olarak çarpılarak hesaplanacak.

Belirlenen ek bedele esas yılın hesabında, 1 ila 365 gün bir yıl kabul edilecek. Yılı aşan günler müteakip yıla eklenerek hesaplama yapılacak.

Dövizle askerlik kapsamından çıkarılanlardan; ödemeleri gereken yabancı ülke parasını ödemedikleri veya herhangi bir takvim yılında toplam olarak 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanlar, yurt dışı temsilciliklere veya askerlik şubelerine 31 Aralık 2025'e kadar müracaat etmeleri ve 40.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı, müracaat tarihinde Merkez Bankasınca tespit edilen döviz alış kuruna göre avro veya karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını müracaat tarihinden itibaren 10 iş günü içinde ayrıca ödemeleri halinde; önceden ödemiş oldukları tutar, müracaat tarihinde düzenlemede öngörülen tutardan az olanlar, eksik kalan tutarı müracaat tarihinden itibaren 10 iş günü içinde ödemeleri halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

Önceden ödediği döviz tutarı, müracaat tarihinde ilgili düzenlemede öngörülen tutara eşit veya bu tutardan fazla olanlar ise askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak fakat fazladan ödedikleri döviz geri ödenmeyecek. Bu düzenleme kapsamındaki döviz ödemeleri; yurt dışında yurt dışı temsilcilikleri, yurt içinde Merkez Bankasınca tahsil edilerek bütçeye gelir olarak kabul edilecek.

BEDELLİ ASKERLİK VE ASKERLİK AFFI DÜZENLEMESİNDE GÜNDEM MADDELERİ

Firar ve izin tecavüzü gibi hakkında başlatılan ön incelemenin kesintiye uğramadan yürütülebilmesi ve adli soruşturmanın ivedi şekilde başlatılabilmesi için anılan personel için ifade alınması zorunluluğundan vazgeçilmesine yönelik düzenleme yapılması,

Millî Savunma Bakanlığı kadrolarında çalışan kamu görevlileri ile askerlik hizmetini yerine getiren yedek subaylar ve yedek astsubaylar ile erbaş ve erleri ilgilendiren ve askerî hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklarda Ankara İstanbul, İzmir, Konya, Adana ve Erzurum İdare Mahkemelerinin yetkili kılınması,

Astsubayların dokuzuncu derece birinci kademe yerine, dokuzuncu derece ikinci kademeden göreve başlamalarına ilişkin düzenleme yapılması,

Genelkurmay Başkanının görev süresinin birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar uzatılabilmesi,

Askeri araç kazası sonucu harp malzemesine zarar vermek suçundan yargılanan erbaş ve erlerin, kasıt veya ağır kusur nedeniyle mahkûm olmaları durumu hariç meydana gelen zarardan sorumlu olmamalarına ilişkin düzenleme yapılması,

Bakanlık bünyesinde teşkil edilen döner sermaye işletmelerinde, Cumhurbaşkanı kararı ile sermaye artırımına dair düzenleme yapılması ve bu karara müteakip gerekli olan sermayenin döner sermayeli işletmelerin kaynaklarından tamamlanması,

Harekât veya yurtdışı operasyon görevleri nedeniyle uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçiş sınavlarına katılamayan uzman erbaşlara bu statüye geçiş için ilave sınav hakkı verilmesine ilişkin düzenlemeler yapılması,

Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten faydalanabilmelerine dair düzenleme yapılması,

Ödemeleri gereken yabancı ülke parasını ödemedikleri veya herhangi bir takvim yılında toplam olarak 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanların askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmalarına imkân tanınması hususları yer almaktadır.

ASKERLİK AFFIYLA BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Bakaya, yoklama kaçağı ile ilgili de durumu, dövizle askerlikten dolayı geri dönme hakkı verilenlerin ücretleriyle ilgili Savunma Bakanlığı miktarları belirleyip kamuoyu ile paylaşacak ve detaylar haberimizde yer alacak.

Askerlik affıyla bedelli askerlikten faydalanmak isteyenler için yeni bir ücret belirlenecek ve mevcut yıla göre hesap yapılacak.

BAKAYA ASKERLİK NEDİR?

Sevke tabi olduğu halde sevkini yaptırmayanlar ile sevk edildiği birliğe katılmayanlara 'bakaya' denmektedir. Sevkini yaptırdığı halde kendisine tanınan yol süresi dışında birliğine katılanlar geç iltihak bakayası olarak bilinmektedir.

YOKLAMA KAÇAĞI NEDİR?

Milli Savunma Bakanlığı, tabi olduğu yoklama yılı içerisinde yoklamasını yaptırmayanların yoklama kaçağı olarak kabul edildiğini ifade etmektedir.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2022

Altı ayda bir yenilenen bedelli askerlik ücretinin 2022 yılının ilk yarısı için geçerli olan fiyatı, yani 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli ücreti 55 bin 194 olarak belirlendi.