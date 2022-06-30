30 HAZİRAN 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM - Piyasalarında döviz cinsi paraların TL karşılıkları ve altın fiyatlarındaki son durum, birçok kesimce merak ediliyor ve anlık değişimler takip ediliyor...
İşte dövizde ve altında son durum ile rakamlar:
(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...
ABD Doları: 16,68 (Alış) - 16,69 (Satış)
EURO: 17,36 (Alış) - 17,39 (Satış)
İngiliz Sterlini: 20,16 (Altın) - 20,26 (Satış)
(Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?) CANLI ALTIN HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...
GRAM ALTIN: 976,99 (Alış) - 977,19 (Satış)
ÇEYREK ALTIN: 1.594,00 (Alış) - 1.614,00 (Satış)
YARIM ALTIN: 3.182,00 (Alış) - 3.229,00 (Satış)
TAM ALTIN: 6.364,00 (Alış) - 6.434,00 (Satış)
CUMHURİYET ALTINI: 6.513,00 (Alış) - 6.612,00 (Satış)
Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın, Çeyrek Altın ve diğer tüm veriler 16:10 itibariyle alınmıştır.