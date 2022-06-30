KPSS 2022/1 TERCİH KILAVUZU EKRANI | KPSS TERCİH YAP
Son dakika haberine göre; Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2022/1) tercihleri erişime açıldı. Artık adaylar, boş kadrolara yerleşebilmek adına tercihlerini yapabilecek. Peki ,KPSS-2022/1 kılavuz ekranına nasıl ulaşacak? Yanıtı haberimizde...
Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 30.06.2022- 14:00 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022- 14:00
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2022/1) puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için aday tercihleri erişime açıldı.
Yapılan açıklamaya göre; Adaylar, tercih işlemlerini tercih kılavuzunda belirtilen şekilde 30 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasında "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.
TERCİH KILAVUZU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...