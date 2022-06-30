KPSS 2022/1 TERCİH KILAVUZU EKRANI | KPSS TERCİH YAP

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2022/1) puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için aday tercihleri erişime açıldı.

Yapılan açıklamaya göre; Adaylar, tercih işlemlerini tercih kılavuzunda belirtilen şekilde 30 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasında "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

TERCİH KILAVUZU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...