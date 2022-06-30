ASGARİ ÜCRET ARA ZAM ORANI 💥 | Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret belli oldu mu?

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın gözü asgari ücret kararında olacak. Asgari ücret tespit komisyonu ile Bakan Vedat Bilgin, 29 Haizran'da yapılan toplantının ardından bugün (30 Haziran) karar verecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa süre içerisinde bu kararı açıklaması beklenenler arasında. Peki, Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücrete zam oranı ne kadar? 2022 Asgari ücret zammı...

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ZAM HABERİ - Çalılan ve işverenleri yakından ilgilendiren asgari ücret zam kararının 30 Haziran itibariyle karara bağlanması ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni zam oranını açıklaması bekleniyor. TÜİK'in enfolasyon verilerinin ardından birçok kişi temmuz ayında yapılacak asgari ücret ara zammı ile ilgili araştırmalar yapıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO görüşmeleri ardından açıklaması beklenen asgari ücret zammı ile ilgili detaylar haberimizde...

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ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI NE KADAR OLACAK? İŞTE O ORANLAR...

Sabah'ta yer alan bilgilere göre, asgari ücrette zam oranının yüzde 20-25 olması bekleniyor.

YÜZDE 20 ZAM YAPILIRSA

6004,80 TL (brüt)

5104 TL (net)

YÜZDE 25 ZAM YAPILIRSA

6255 TL (brüt)

5316.75 (net)

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.

BAKAN BİLGİN'DEN KRİTİK ENFLASYON AÇIKLAMASI

Asgari ücrette ara zamma ilişkin, "Bu çalışmayla Türkiye'deki gelir dağılımındaki negatif etkiye karşı çalışanların lehine ortaya çıkan olumsuz etkileri aşmakla kalmayacağız, aynı zamanda bir sosyal transfer yapma imkânını da bu vesileyle bulmuş olacağız. Enflasyon var ama biz üreterek, ihracat yaparak aşacağız. Döviz üretemeyen bir ekonomide enflasyonu aşmak mümkün değil. Biz çalışanlarımızı, emekçilerimizi koruyacak sosyal devlet tedbirlerini devreye sokmak mecburiyetindeyiz. Bugün geldiğimiz noktada çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması bizim görevimizdir, bunu yapmak zorundayız. Bunun için de elimizdeki en önemli araç asgari ücretin yeniden belirlenmesidir. Bunun için de örgütlenme özgürlüğünü kısıtlayan zihniyeti yıkmamız lazım. Bunun ötesinde de yasal mevzuattaki sorunları aşmamız lazım. Bizim başlattığımız komisyon çalışmalarının bugün sonuçlanacağını ümit ediyorum. Bu çalışmayla Türkiye'deki gelir dağılımındaki negatif etkiye karşı çalışanların lehine ortaya çıkan olumsuz etkileri aşmakla kalmayacağız, aynı zamanda bir sosyal transfer yapma imkanını da bu vesileyle bulmuş olacağız"

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