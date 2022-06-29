Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem!
En düşük emekli aylığı belli oldu!
Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem!
En düşük emekli aylığı belli oldu!
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