SON DAKİKA: En düşük emekli aylığı belli oldu! En düşük emekli aylığı 3500 TL olacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'na verilen torba kanun teklifinde 3600 ek göstergeyle ilgili değişiklik yapıldı. Halen 2 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığının, 3 bin TL'ye çıkartılması öngören madde değiştirilerek 3 bin 500 TL'ye yükseltildi.

3600 ek gösterge, en düşük emekli maaşı ve çeşitli nedenlerle üniversite öğrenimi yarım kalanlara eğitime geri dönme imkanı veren öğrenci affının da yer aldığı ekonomiye ilişkin yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklifte ilk olarak en düşük emekli aylığının 2 bin 500 TL'den 3 bin TL'ye çıkarılması yer alırken, bu maddede değişikliğe gidildi.

YÜZDE 40 ZAM YAPILACAK

Önerge ile yapılan değişiklikle en düşük emekli aylığının 3 bin 500 TL'ye çıkarılması kararlaştırıldı. Böylece en düşük emekli aylığına yüzde 40 zam yapılmış olacak.

FARKI BAKANLIK KARŞILAYACAK

En düşük emekli maaşı alanların asıl maaşları 3 bin 500 lira seviyesine çekilmeyecek. Kısmi emekli, malullük nedeniyle emeklilik, ölüm aylıkları gibi maaşlar ödenen az primler ve hak ediş tutarlarına göre düşük kalıyordu. Yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından tüm emekliler 3 bin 500 lira en düşük maaşı hak edecek. Hak edilen tutar ile kendi öz maaşları arasındaki farkı Hazine ve Maliye Bakanlığı karşılayacak.